Agência Bistrô lança guia para campanhas inclusivas e propõe mudanças no mercado

A Agência Bistrô lançou nesta terça, 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Guia para uma Publicidade Diversensível, um manual que coloca a publicidade no centro das discussões sobre inclusão e direitos humanos. A publicação, disponível gratuitamente no site da agência, reúne diretrizes práticas para que marcas, agências e profissionais da comunicação desenvolvam campanhas éticas, acessíveis e alinhadas aos princípios de diversidade.

Mais do que um recurso técnico, o Guia é uma manifestação do compromisso da Bistrô com a promoção de direitos humanos no campo publicitário. Desenvolvido como parte da jornada ESG da agência, o material foi produzido pelo Comitê Social da Bistrô, formado por grupos de afinidade como LGBTQIA+, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência (PcDs) e mulheres. Além disso, o material contou com a consultoria de Lis Welch, consultora cultural, produtora editorial e uma pessoa travesti que realizou uma revisão sensível do conteúdo. Lis atua na área de comunicação, com foco na produção de materiais inclusivos e no desenvolvimento criativo.

Para Gabriel Besnos, VP de Criação e sócio da Bistrô, o Guia reflete uma demanda crescente no mercado e a responsabilidade da publicidade em impactar positivamente a sociedade. "A comunicação tem um papel fundamental na construção de um mundo mais justo e diverso. Com este Guia, queremos mostrar que a publicidade também deve ter um compromisso com os direitos humanos, enquanto fornecemos às marcas e agências ferramentas práticas para evitar estereótipos e criar narrativas autênticas e transformadoras", afirma Besnos.

Outro ponto de destaque do Guia é a ênfase na acessibilidade. O material dedica uma seção importante para orientar marcas e agências sobre como tornar seus conteúdos acessíveis para pessoas com deficiência, com práticas como o uso de legendas, audiodescrição e design acessível. Com o aumento da conscientização sobre a importância de garantir a inclusão de pessoas com deficiência, a Bistrô acredita que essa parte do guia será uma ferramenta essencial para empresas que desejam atingir um público mais amplo e diverso.

Impacto no mercado publicitário

O lançamento do guia ocorre em um momento crucial para o mercado publicitário, no qual consumidores estão cada vez mais exigentes quanto ao posicionamento das marcas em questões sociais, porém, em contrapartida, dentro de um contexto crescente de desengajamento de empresas no apoio a causas sociais. Pesquisas apresentadas no Guia revelam que 76% dos brasileiros preferem consumir produtos e serviços de empresas que demonstram alinhamento com causas sociais.

Além disso, campanhas que refletem a diversidade têm mostrado maior engajamento e geram impactos positivos na reputação das marcas. "As marcas precisam entender que, no contexto atual, promover a diversidade não é mais uma escolha, é uma demanda do público. Criar campanhas diversensíveis é um investimento que reflete positivamente tanto na imagem da marca quanto em seu relacionamento com o consumidor", destaca Besnos.

O Guia conta com o apoio institucional da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) e do Sinapro RS (Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul), que estarão promovendo a divulgação do material para o mercado.