A Resenha Digital conecta público e marcas por meio de conversas sobre esporte

É uma conversa que acontece nas plataformas digitais. Mas sempre sobre esportes. A Resenha Digital se posiciona como uma empresa de marketing de influência e conteúdo, um veículo digital que conecta marcas e consumidores por meio de conversas autênticas. Fundada em 2022, a empresa atua em três frentes, com comunidades, com curadoria e com conteúdo.

A Resenha Digital nasceu como um braço da Spark, uma das maiores agências mercado de mar­keting de influência. Gilberto Zurita é um dos quatro sócios. Uma das plataformas da empresa é o New Balls Please!, um hub de conteúdo sobre tênis que tem entre seus fundadores o ex-tenista e comentarista Fernando Meligeni e o jornalista Fernando Nardini. “Somos um elo entre marcas e fãs, que gera engajamento real, através de páginas pessoais”, diz Zurita, na entrevista a seguir. Acompanhe.

O que é a Resenha Digital e como ela atua no mercado?

A Resenha Digital é uma mediatech focada na geração de conversas autênticas nas plataformas de mídia social. Nosso papel é conectar marcas e produtos com seus fãs por meio de conversas autênticas, sem recorrer a influenciadores tradicionais. Utilizamos plataformas de mídia social para criar essa conexão genuína, na qual o objetivo é que marcas e fãs de esportes se envolvam de forma orgânica.

A Resenha Digital está estruturada em três pilares. Pode explicar um pouco sobre cada um deles?

O primeiro pilar é o RD Clube, o ponto de partida da nossa empresa. Trata-se de uma rede composta por mais de 75 páginas faceless, ou seja, páginas impessoais, que se comunicam com o público de um jeito parecido ao de uma mídia tradicional, mas sem depender de perfis pessoais. Essas páginas cobrem uma grande variedade de nichos e são usadas para criar conteúdo direcionado a públicos específicos, gerando engajamento de maneira autêntica. Nessa rede temos, por exemplo, páginas consagradas fonte de informação e de humor, como o Esse Dia Foi Louco e Cenas Lamentáveis. O segundo pilar é o RD Curadoria. Ele surgiu para atender a uma demanda dos clientes, que nos pediam para ampliar nossa atuação. Assim, começamos a buscar perfis pessoais, como atletas, jornalistas e influenciadores, com um lifestyle relacionado ao esporte, para campanhas publicitárias. Por fim, temos o RD Conteúdo, que envolve a produção de conteúdo para nossa rede e para nossos clientes. Também criamos conteúdo para projetos proprietários, como o New Balls Please!, canal de YouTube focado no tênis.

Algum pilar tem maior importância dentro da empresa?

Hoje, o RD Clube continua sendo o nosso pilar principal. Ele é a nossa maior frente no mercado, sendo responsável por grande parte do nosso volume de atuação. Mas a área de produção de conteúdo tem crescido muito. Estamos investindo bastante no desenvolvimento de conteúdo próprio, tanto para nossos projetos quanto para nossos clientes.

Dá para dimensionar o impacto da Resenha Digital?

O RD Clube, por exemplo, tem mais de 75 páginas que alcançam mais de 60 milhões de fãs. Esse número é muito expressivo e nos permite alcançar uma audiência massiva rapidamente, colocando nossos conteúdos nos tópicos mais comentados nas plataformas. No caso do New Balls Please!, que é um canal focado no tênis, temos um público muito segmentado e fiel, em um universon onde estima-se que existam cerca de 3 milhões de praticantes de tênis no Brasil, com mais de 50 milhões de pessoas que acompanham o esporte de forma regular.

Por que o esporte engaja tanto o público?

Existem dois motivos principais. Primeiro, o esporte mexe com emoções, e quando o conteúdo desperta emoção, o engajamento tende a ser muito maior. No Brasil, temos muitos praticantes e fãs de esportes, o que contribui para um alto nível de engajamento, no futebol, vôlei, automobilismo e, mais recentemente, tênis. O segundo motivo é o consumo de conteúdo esportivo. Cada vez mais, as pessoas consomem conteúdo de esportes de diversas formas, especialmente por meio das plataformas digitais. Os esportes têm uma forte presença na mídia social, e a Resenha Digital aproveita esse cenário para se conectar com os fãs de forma orgânica.

Qual o retorno das marcas com o trabalho da Resenha Digital?

As marcas podem se conectar de maneira mais autêntica com o fã, especialmente quando utilizam nossa rede de páginas faceless ou nosso canal New Balls Please!. Somos uma companha muito data driven, trabalhamos com dados em tempo real, utilizando social listening e dashboards para monitorar as campanhas e oferecer relatórios detalhados após a execução das campanhas. Isso nos permite ajustar as campanhas enquanto elas estão no ar, com resultados cada vez mais eficientes.

Especificamente no mercado do tênis, como o New Balls Please! se insere nesse movimento de crescimento do esporte no Brasil?

O New Balls Please! tem sido uma fonte importante de conteúdo sobre tênis no Brasil, especialmente com o crescimento do interesse por jogadores como Bia Haddad e João Fonseca. Estivemos presentes no Rio Open, produzindo um podcast em parceria com a Claro, e planejamos participar de mais eventos, como o WTA em São Paulo. Além disso, estamos trabalhando para transformar nossa audiência online em uma comunidade física, com eventos presenciais que ajudem a aproximar ainda mais o público do esporte.

Quais são os planos da Resenha Digital para os próximos anos?

Nosso principal pilar de crescimento está na produção de conteúdo. Vamos continuar investindo nessa área, especialmente no desenvolvimento de conteú­do autêntico e voltado para a geração Z. Também estamos focados em ampliar nossa rede de audiência e em explorar novas oportunidades no setor esportivo, sem entrar diretamente na competição com grandes players de mídia, mas criando uma plataforma alternativa, mais voltada para a comunidade. Embora não possamos falar sobre números exatos, podemos dizer que nosso crescimento tem sido de 100% ao ano, com previsões de duplicar o tamanho da empresa nos próximos anos. O New Balls Please! também tem sido uma surpresa positiva, com a adesão de mais de sete patrocinadores no último ano.