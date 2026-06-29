99Food anuncia Claude Troisgros em estratégia para conquistar restaurantes

A 99Food anunciou nesta segunda-feira, 29, o chef franco-brasileiro Claude Troisgros como novo embaixador da plataforma em uma campanha voltada exclusivamente aos restaurantes parceiros.

Conhecido por comandar programas de gastronomia na Globo e no GNT, Claude será o principal rosto da comunicação da 99Food com empreendedores do food service. A iniciativa reforça a estratégia da empresa de se posicionar não apenas como um aplicativo de entregas, mas como um parceiro para o crescimento dos estabelecimentos.

Posicionamento de mercado

Depois de lançar oficialmente a 99Food no Brasil em 2025, a companhia vem acelerando investimentos para ampliar sua participação em um mercado historicamente liderado pelo iFood. Entre as principais iniciativas estão incentivos para atrair restaurantes, incluindo isenção de taxas por um período de até dois anos em algumas cidades, além de campanhas voltadas à expansão da base de parceiros.

Segundo a 99, a escolha de Claude está diretamente ligada à sua trajetória como chef e empresário, além do perfil considerado didático e acolhedor. A intenção é aproximar a marca dos donos de restaurantes e reduzir barreiras para a adesão à plataforma.

"Claude representa uma autoridade que simplifica a conversa com os donos de restaurantes. Ele mostra, na prática, que a 99Food é mais do que uma intermediadora. Somos um parceiro estratégico de crescimento, ajudando os estabelecimentos a operar com mais confiança, eficiência e autonomia", destaca Ana Verroni, CMO da 99.

À EXAME, Claude afirma que a campanha dialoga diretamente com os desafios da operação de restaurantes.

"Quem vive a rotina de um restaurante sabe que cada detalhe da operação faz diferença. Estou feliz em fazer parte dessa campanha para mostrar como boas parcerias podem simplificar o dia a dia e abrir novas oportunidades de crescimento", diz o chef.