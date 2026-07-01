O risco não some: ele só muda de embalagem

Em fases de mercado mais favoráveis, a conversa tende a girar em torno de rentabilidade. O debate sobre governança, quase sempre, fica em segundo plano. É nesse ambiente que o compliance passa a ser visto como um custo operacional e não como parte essencial da engrenagem financeira.

Nas últimas semanas, discussões sobre a oferta de produtos no Brasil voltaram a levantar um ponto sensível: qual é, afinal, a responsabilidade de bancos, plataformas digitais e distribuidores quando instrumentos complexos chegam ao investidor com uma narrativa excessivamente simples?

A história dos mercados é bastante clara nesse aspecto. Grandes crises raramente nascem de um único erro. Elas se constroem aos poucos, a partir de incentivos desalinhados: pressão comercial crescente, competição por canais de distribuição, comunicação otimista demais e tolerância a estruturas concentradas ou pouco transparentes. O risco não desaparece. Ele apenas deixa de ser discutido.

Em mercados com forte bancarização e ampla base de investidores de varejo, como o brasileiro, esse fenômeno tende a ganhar escala. A confiança nas instituições funciona como um atalho. Produtos que dependem da solidez de um único emissor ou de condições específicas de liquidez passam a ser percebidos como variações de aplicações tradicionais. Quando o cenário muda, o choque não é apenas financeiro, é também institucional.

O ponto central não está na existência de produtos sofisticados. Eles são parte natural da evolução do mercado. O problema surge quando há um descompasso entre risco e comunicação. Expressões como “alternativa segura” ou “retorno previsível” carregam peso decisório. Quando não vêm acompanhadas de uma explicação clara sobre cenários adversos, criam expectativas que dificilmente se sustentam em momentos de stress.

Experiências internacionais mostram que, após episódios desse tipo, o papel do compliance costuma ser revisto. Ele deixa de ser apenas um filtro formal para se tornar um elemento estratégico de preservação de capital, reputação e confiança. A responsabilidade fiduciária passa a ser entendida de forma mais ampla, indo além do cumprimento literal da regra.

Vale lembrar que plataformas financeiras não são intermediárias neutras. Elas organizam a informação, escolhem o que será destacado e influenciam decisões. Subestimar esse papel é ignorar o impacto real da distribuição financeira moderna sobre o comportamento do investidor.

O custo de tratar o compliance como detalhe raramente aparece no curto prazo. Ele surge depois, na forma de perdas concentradas, desgaste reputacional e retração da confiança. Quando isso acontece, o ajuste tende a vir por meio de mais regulação e menos apetite ao risco, o que afeta todo o mercado.

Os produtos mudam, a tecnologia avança e os ciclos se repetem. Mas a lógica permanece: risco mal comunicado não some. Ele apenas troca de embalagem.