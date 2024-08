Filantropia em tempos de crise

No final de abril deste ano, o Rio Grande do Sul sofreu um enorme desastre climático que deixou, até quando escrevo este texto, 162 mortos, 74 desaparecidos, quase 600 mil desabrigados e 68 mil pessoas morando em abrigos. Fenômenos naturais não são uma constância no nosso país, o que nos torna despreparados com planos de contingência e perplexos mediante situações como essa.

Conversando com meus colegas gestores de outros hospitais e instituições, ouvi relatos que me arrepiaram pelo terror e pelo empenho de salvar o que e quem podia. Histórias lindas também, como atendimentos em locais improvisados, corpo clínico, enfermagem e administrativo virando noites e revezando plantões para ajudar o máximo de pessoas possível.

Vivemos, com essa situação, uma onda de solidariedade e doações por parte da sociedade, que se mobilizou para tentar amenizar o sofrimento de uma região. Porém, precisamos nos conscientizar que essas atitudes nobres e admiráveis podem trazer à tona outros desafios: a necessidade de diversificar as doações para garantir que outras causas, com diferentes necessidades, não sejam esquecidas.

Um grande exemplo para esta reflexão aconteceu em Nova Orleans, Estados Unidos, em agosto de 2005 com a passagem do furacão Katrina. Com ventos de até 280 km/h e chuvas torrenciais, o Katrina deixou um rastro de destruição e sofrimento, deixando mais de 1.800 mortes e centenas de milhares desabrigados. A cidade, conhecida por sua rica cultura e história, foi transformada em um cenário de desolação.

Nesta catástrofe, a atenção da mídia e da população americana se voltou quase que exclusivamente para a região afetada. Isso resultou em uma série de doações direcionadas a uma única causa, enquanto outras instituições, que também dependiam de doações para operar, enfrentaram uma queda significativa em suas arrecadações. Abrigos, instituições de caridade locais e organizações de apoio a diversas causas sociais sofreram com a diminuição de recursos, comprometendo seus serviços e a assistência que ofereciam à comunidade.

Diversificar as doações é essencial para manter o equilíbrio no apoio a diferentes causas. A pulverização das doações garante que várias instituições possam continuar suas operações e atender às necessidades de seus beneficiários, mesmo em tempos de crise. Além disso, essa prática ajuda a construir uma rede de apoio mais resiliente e sustentável, onde diferentes setores da sociedade são fortalecidos simultaneamente. Diversificar consiste também em apoiar projetos não tão atrativos, em termos de imagem agregada, mas que preveem e corrigem estruturas básicas para o desenvolvimento de uma sociedade.

Executivos e líderes empresariais têm um papel crucial nesse processo. Ao adotar estratégias de diversificação de doações, eles não apenas fortalecem suas próprias iniciativas de responsabilidade social, mas também contribuem para um mundo mais justo e solidário.

Educação e conscientização: é fundamental educar os doadores sobre a importância de diversificar suas contribuições. Campanhas de conscientização podem destacar como diferentes instituições são impactadas pela concentração de doações em uma única causa;

Doações planejadas: incentivar doações planejadas, nas quais os doadores estabelecem um cronograma de contribuições para várias instituições ao longo do ano, pode ajudar a distribuir os recursos de forma mais equitativa;

Parcerias e colaborações: organizações podem formar parcerias para promover doações conjuntas, onde uma parte dos recursos é destinada à causa emergencial e outra parte é distribuída entre outras instituições necessitadas;

Transparência e prestação de contas: instituições devem ser transparentes sobre como utilizam as doações recebidas. Relatórios detalhados e prestação de contas podem aumentar a confiança dos doadores e incentivá-los a continuar contribuindo para diferentes causas.

Ao garantir que diferentes instituições recebam apoio contínuo (inclusive as afetadas por catástrofes), podemos construir uma sociedade mais equilibrada e resiliente, capaz de enfrentar os desafios cotidianos que afetam milhões de pessoas. A solidariedade é uma força poderosa, e quando bem direcionada, pode transformar vidas e fortalecer comunidades inteiras.