CEO de guerra ou de paz?

Quem lidera uma empresa precisa aprender a mudar de pele.

Não existe um único estilo que resolve tudo. Existe o estilo certo para o momento certo.

Há ciclos que pedem escuta, construção de consenso, desenvolvimento de time, reforço de cultura. São momentos em que o líder precisa descentralizar e deixar os outros crescerem.

Mas há também os ciclos de inflexão — em que o tempo é escasso, a margem de erro é pequena e a hesitação custa caro. Ali, o que o ambiente pede é foco, direção e coragem para tomar decisões que nem sempre agradam.

O investidor e autor Ben Horowitz popularizou essa tensão no livro The Hard Thing About Hard Things, ao cunhar os termos “CEO de guerra” e “CEO de paz”.

Dois estilos legítimos — e profundamente diferentes. Mas, na prática, nem toda empresa tem a liderança certa para o momento que vive.

Já vi organizações incentivando inovação quando ainda faltava rotina.

Lideranças estimulando diálogo quando o contexto exigia priorização.

Ambientes “em paz” quando o mercado já havia declarado guerra.

O descompasso entre o que a empresa vive e o que ela pratica é onde mora boa parte da ineficiência.

Essas incoerências não estão escritas nem são faladas nas reuniões — mas podem ser sentidas. Estão nas prioridades não ditas, nas decisões que se arrastam, no desalinhamento entre discurso e prática.

É aí que entra o papel de quem observa.

Não apenas para apontar o problema, mas para ajudar a clarear o momento — e atuar com coerência em relação a ele.

Você não precisa estar no topo para fazer isso.

Na verdade, muitas transformações começam com quem está mais perto do problema — e tem coragem de propor o que o ambiente precisa, não o que é mais confortável.

Isso exige sensibilidade, contexto e maturidade para adaptar o próprio estilo.

Nem todo profissional se sente à vontade em ambientes mais duros.

Nem todos prosperam nos momentos mais abertos e lentos.

Mas quem lidera, em qualquer nível, precisa ser capaz de oscilar.

Liderança não é um estilo fixo. É a habilidade de se adaptar ao que o momento exige.

Pode ser clareza. Pode ser apoio. Pode ser coragem.

Pode ser a capacidade de dizer o que ninguém está dizendo.

Pode ser você sendo o agente de mudança que a empresa nem sabe que precisa.