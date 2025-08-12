Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões; veja como apostar

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08h44.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

A Caixa realiza, nesta terça-feira, 12, o sorteio do concurso 2.900 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 40 milhões. As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixaLoterias

Mais de Invest

On bate de frente com a Nike e supera expectativas no 2º trimestre

IPCA, CPI dos EUA e entrevista de Lula: o que move os mercados hoje

EUA x China: trégua entre Trump e Xi Jinping pode ser 'ilusão' para o mercado, diz analista

Bolsas da Ásia sobem com trégua EUA-China; Europa e Wall St. aguardam CPI dos EUA

Mais na Exame

Mercados

On bate de frente com a Nike e supera expectativas no 2º trimestre

Esporte

Libertadores volta hoje: veja onde assistir aos jogos de ida dos brasileiros

Mundo

Homem morre durante onda de incêndios e calor extremo na Espanha

Brasil

Governo do Rio propõe pacote de projetos de lei para combater o crime e aumentar a receita