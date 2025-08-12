Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões; veja como apostar

Redação Exame
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08h44.
A Caixa realiza, nesta terça-feira, 12, o sorteio do concurso 2.900 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 40 milhões. As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.
Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.