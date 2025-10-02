A vida após a empresa

Todo o empresário tem junto ao seu calcanhar uma raiz que o prende ao seu negócio.

Ele se reoxigena a cada segundo e, numa simbiose constante, troca energia com as raízes de sua organização em fluxo arterial bidirecional.

Os caminhos vibrantes, em algum momento, começam a ter restrições, seja pelo envelhecimento das vias ou mesmo pelo desgaste de outros órgãos. Preparar esse momento é deixar que novos caules cresçam fortes ao seu lado. Muitas vezes, não acreditamos que as nossas raízes também estão trocando seiva com outros ramos, que antes pequenos, começam a ter tamanho e se transformaram em troncos tão fortes e saudáveis quanto você já foi no passado.

Este talvez seja o momento de cortar a raiz e voltar a caminhar sozinho.

Pense que isso é olhar a Floresta de Cima! (sugestão: Pense que isso é olhar a floresta do alto!)

Veja a fantástica oportunidade de voltar a caminhar, ter um hobby e viver a vida como ela é. Voltar às lembranças da infância, rever velhos amigos e revisitar lugares onde você esteve apenas de corpo presente.

Tenha este sentimento de plenitude e vibre com este estágio superior de vida.