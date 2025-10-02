Buffett fecha maior aquisição da Berkshire em três anos com negócio de US$ 9,7 bi

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, anunciou nesta quinta-feira, 2, a compra da OxyChem, divisão petroquímica da Occidental Petroleum, em um negócio de US$ 9,7 bilhões (R$ 52 bilhões).

Trata-se da maior aquisição da holding em três anos, desde a compra da seguradora Allegheny por US$ 11,6 bilhões em 2022, segundo a Forbes.

O pagamento será integralmente em dinheiro. Do total, US$ 6,5 bilhões serão usados pela Occidental para reduzir sua dívida, que cairá para menos de US$ 15 bilhões. A Berkshire já detém 28,2% da petrolífera americana e vem ampliando gradualmente sua exposição à companhia.

A OxyChem produz químicos básicos, como cloro e hidróxido de sódio, usados em tratamento de água e na área de saúde. Em agosto, a Occidental cortou em 15% a projeção de lucro antes de impostos da divisão, para a faixa de US$ 800 milhões a US$ 900 milhões, citando excesso de oferta no mercado.

Transição de comando

O anúncio não trouxe menção direta a Warren Buffett, o que reforçou a leitura de que a Berkshire vive um processo de transição de liderança.

Em maio, Buffett disse que Greg Abel assumiria o cargo de CEO da holding. Atual vice-chair, ele foi apontado como sucessor, enquanto Buffett seguirá como presidente do conselho e envolvido nas decisões estratégicas.

Buffett lidera a Berkshire desde 1970 e tem fortuna estimada em US$ 148,5 bilhões, ocupando a 10ª posição no ranking global de bilionários. A holding possui cerca de US$ 344 bilhões em caixa e um portfólio que inclui Apple,Bank of America, Coca-Cola e American Express.