Receba dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) ainda esse mês; veja como

Essa semana, os investidores têm a oportunidade de investir a tempo do Data-Com do Banco do Brasil (BBAS3), garantindo assim o direito de receber os dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) previstos. Confira abaixo tudo que você precisa saber:

Banco do Brasil (BBAS3)

Provento: JCP

JCP Valor por ação: R$ 0,186

R$ 0,186 Data-Com: ações adquiridas até 11 de setembro de 2024

ações adquiridas até 11 de setembro de 2024 Data de pagamento: 27 de setembro de 2024

Investidores interessados devem estar atentos às datas para garantir o direito aos proventos e planejar suas estratégias de investimento de acordo com o calendário divulgado.