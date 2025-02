Quanto juntar para ter uma renda de R$ 10 mil por mês com a Selic a 13,25%

Para garantir uma renda mensal de R$ 10 mil apenas com rendimentos financeiros, o valor necessário varia conforme o investimento escolhido. Com a Selic a 13,25% ao ano, aplicações como poupança, Tesouro Selic e CDBs pós-fixados oferecem retornos distintos, impactando o montante exigido para atingir esse objetivo.

Poupança: o caminho mais difícil

A poupança segue a regra de rendimento de apenas 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR) quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, resultando em um retorno anual próximo de 6,17%, sem considerar a TR.

Para gerar R$ 10 mil mensais, o investidor precisaria de aproximadamente R$ 1,55 milhão aplicados na poupança. O valor elevado se deve à baixa rentabilidade da caderneta em comparação a outras alternativas do mercado.

Tesouro Selic: rentabilidade alinhada aos juros

O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros e entrega um rendimento bruto próximo de 13,25% ao ano. Após a incidência do Imposto de Renda, o retorno líquido cai para cerca de 11,26% ao ano .

Com essa rentabilidade, para garantir R$ 10 mil por mês, o investidor precisaria de um capital aproximado de R$ 854 mil no Tesouro Selic.

CDBs: retorno potencialmente maior

Os CDBs pós-fixados, atrelados ao CDI, podem oferecer rentabilidade superior ao Tesouro Selic, dependendo da instituição financeira. Um CDB que pague 120% do CDI poderia render cerca de 12,14% ao ano líquidos , após o desconto do IR.

Nesse cenário, para garantir R$ 10 mil mensais, o valor necessário seria reduzido para aproximadamente R$ 793 mil.

Qual a melhor estratégia?

A escolha do investimento depende do perfil do investidor e da necessidade de liquidez. A poupança, apesar de isenta de IR, exige um patrimônio muito maior. O Tesouro Selic oferece segurança e liquidez, enquanto CDBs de bancos confiáveis podem proporcionar um retorno mais atrativo.

Para quem busca a melhor relação entre segurança e rentabilidade, os CDBs acima de 100% do CDI e o Tesouro Selic são as opções mais vantajosas.