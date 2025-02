Governo adia posse de Padilha como ministro da Saúde e cerimônia será após o Carnaval

O governo Lula decidiu adiar a transmissão de cargo de ministro da Saúde de Nísia Trindade para Alexandre Padilha. A cerimônia, inicialmente prevista para 6 de março, quinta-feira imediatamente após o carnaval, foi remarcada para 10 de março, a segunda seguinte, em evento no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Nísia nesta terça-feira, após um processo de fritura que durou semanas. Padilha deixará o ministro da Secretaria de Relações Institucionais para assumir o posto na Saúde, que já ocupou o cargo na década passada, durante o governo de Dilma Rousseff.

O adiamento da posse de Padilha foi anunciado na manhã desta quinta-feira pelo atual secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília. Barbosa também disse que deixa o cargo com Nísia.

"A transmissão de cargo ia ser no dia 6 de março, mas eu estava brincando aqui, que o pessoal mais carnavalesco chiou muito, "vai fazer na quinta-feira", então vai ficar para o dia 10, dá tempo de o pessoal que vai pular carnaval, de ressaca e tal, fazer-se presente na transmissão de cargo, que será, e que faz questão de que seja assim o presidente Lula, no Palácio do Planalto, onde haverá falas importantes da ministra e do ministro Padilha, mostrando essa relação de continuidade com novo segundo tempo de jogo, com um perfil diferente da escolha inicial", disse Swedenberger Barbosa em seu discurso.

Barbosa afirmou ainda que as reuniões da transição entre as equipes de Nísia e Padilha começam nesta quinta-feira e devem ser concluídas ainda antes do carnaval.