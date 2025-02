Quanto investir para ganhar R$ 10.000 por mês com a Selic a 13,25%?

Com a Selic em 13,25% ao ano, viver de renda se torna uma possibilidade mais acessível para investidores conservadores. Mas quanto é preciso ter investido para garantir R$ 10.000 mensais de renda passiva? A resposta depende de fatores como tributação, inflação e o tipo de aplicação escolhida.

Se o dinheiro for aplicado em um Tesouro Selic ou em CDBs pós-fixados que acompanham a taxa básica de juros, o rendimento bruto anual será próximo de 13,25%. No entanto, é necessário descontar o Imposto de Renda, que varia de 15% a 22,5%, além da inflação, que pode reduzir o ganho real.

Quanto é necessário investir?

O valor necessário para garantir R$ 10.000 mensais varia conforme o investimento escolhido. O cálculo considera a rentabilidade líquida mensal de cada aplicação e o capital necessário para gerar essa renda de forma sustentável.

Poupança

A poupança rende 70% da Selic quando a taxa está acima de 8,5% ao ano. Isso significa que, com a Selic a 13,25%, o rendimento anual da poupança fica em 9,28% ao ano. Convertendo esse percentual para uma taxa mensal, a poupança rende cerca de 0,74% ao mês.

Para saber o valor necessário, basta dividir os R$ 10.000 desejados pelo rendimento mensal:

R$ 10.000 ÷ 0,74% = R$ 1,35 milhão.

Ou seja, para viver de renda apenas com a poupança, o investidor precisaria acumular R$ 1,35 milhão.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic rende próximo à taxa básica de juros, mas sofre tributação de 15% sobre os rendimentos para aplicações acima de dois anos. Considerando a Selic atual de 13,25% ao ano, o rendimento líquido após impostos fica próximo de 11,26% ao ano, o que equivale a 0,89% ao mês.

O cálculo segue a mesma lógica:

R$ 10.000 ÷ 0,89% = R$ 1,12 milhão.

Ou seja, quem quiser viver de renda com Tesouro Selic precisa ter cerca de R$ 1,12 milhão investidos.

CDBs de 100% do CDI

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) costumam acompanhar o CDI, que geralmente é 0,10 ponto percentual abaixo da Selic. Com a Selic em 13,25%, o CDI está em 13,15% ao ano. Assim como o Tesouro Selic, os CDBs têm Imposto de Renda de 15% sobre os rendimentos após dois anos, o que resulta em um rendimento líquido de aproximadamente 11,18% ao ano, ou 0,89% ao mês.

O cálculo segue a mesma lógica:

R$ 10.000 ÷ 0,89% = R$ 1,13 milhão.

Portanto, para obter R$ 10.000 por mês investindo em CDBs de 100% do CDI, seria necessário um capital de R$ 1,13 milhão.

Alternativas para diversificação

Além de investimentos atrelados à Selic, outras opções podem ajudar a alcançar a renda desejada:

Fundos imobiliários (FIIs) : distribuem rendimentos mensais isentos de IR, mas têm maior volatilidade.

: distribuem rendimentos mensais isentos de IR, mas têm maior volatilidade. Dividendos de ações : algumas empresas pagam proventos recorrentes, mas sem garantia fixa.

: algumas empresas pagam proventos recorrentes, mas sem garantia fixa. LCIs e LCAs: são isentas de IR, o que pode melhorar o retorno líquido.

A melhor estratégia vai depender do perfil do investidor e da tolerância a riscos e oscilações do mercado. Além de buscar rendimentos atrativos, é essencial considerar o ganho real, ou seja, o retorno após o desconto da inflação e dos impostos.