‘Filé mignon’ da renda fixa: CDB pode pagar 12% a.a. em meio à alta da Selic

Apesar do IPCA-15 de agosto ter apresentado uma desaceleração da inflação, o mercado passou a precificar 100% de chance da taxa Selic subir na próxima reunião do Copom, que acontecerá na metade de setembro.

Diretores do Banco Central, como Gabriel Galípolo – nomeado como sucessor de Campos Neto –, têm sinalizado que não dispensam a possibilidade de aumento dos juros e essa pode se tornar uma decisão real em breve:

A analista Laís Costa, especialista em renda fixa da Empiricus Research, defende que a possibilidade de alta de juros nas próximas reuniões do Copom deve continuar no radar dos investidores.

Segundo a analista, “olhando para a curva de juros, o mercado já precifica a primeira alta a partir da reunião de setembro e a continuação de incrementos de 25 pontos-base na Selic em todas as reuniões até o final deste ano”.

Porém, acredita que o ritmo será menor que o estimado na curva de juros:

“Não vemos o Banco Central entregando todas as altas já precificadas pelo mercado, em especial devido ao cenário externo”, afirmou.

Isso significa que, ao precificar altas nos juros, o mercado abre espaço para títulos de renda fixa com taxas “gordas” – que podem ser capturadas e cujo retorno não depende se os juros de fato subirão ou não.

Este é o caso de um CDB prefixado com vencimento em 2027 que pode pagar até 12,1% ao ano, recomendado pela Empiricus Research. Em todo o período do investimento, o ativo pode entregar um lucro acumulado bruto de mais de 40%.

Retornos acima da Selic: CDB prefixado pode ‘travar’ rendimento atrativo

Para ter ideia do potencial desse CDB “premium”, é possível “travar” um retorno acima do que Laís Costa espera para a Selic até o fim do ano. Segundo a analista, a taxa básica de juros pode subir até 11,25% até o final de 2024.

Além disso, até o vencimento do título – em 2027 –, a expectativa do mercado é de que a Selic alcance o patamar de 9% ao ano, segundo o Boletim Focus mais recente.

Ou seja: com a taxa prefixada a 12% a.a. desse título, é possível buscar lucros maiores do que em títulos pós-fixados caso as estimativas do mercado se concretizem.

‘Filé mignon’ da renda fixa: Analista seleciona os títulos mais atrativos toda semana

A atratividade desse CDB prefixado a 12% ao ano é inegável. Mas a verdade é que esse ativo é apenas um exemplo dos vários títulos de renda fixa “premium” que são garimpados semanalmente pela analista Lais Costa.

Trata-se de um “menu” do que há de mais atrativo na renda fixa sem abrir mão de bons emissores. Além do ativo prefixado a 12%, outros ativos recomendados em semanas anteriores foram:

CDB prefixado a 14,25% a.a. com emissor AAA pela Fitch Ratings;

CDB com potencial de retorno de IPCA +6,5% e emissor AAA pela Fitch Ratings.

Ou seja, são títulos que aliam alta qualidade com o potencial de lucros atrativos.

Pensando em ajudar investidores interessados em buscar retornos “gordos” com a renda fixa em meio à perspectiva de alta da Selic, a analista Laís Costa está liberando essa seleção semanal de forma totalmente gratuita.

Essa é uma cortesia da Empiricus Research, casa de análise que faz parte do grupo BTG Pactual. Portanto, nem um centavo será cobrado para conhecer as recomendações.

