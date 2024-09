Heranças terão aumento na taxação pela reforma tributária

Desde o ano passado, nada tem escapado do radar da reforma tributária no Brasil: de ‘blusinhas’ importadas da China até planos de previdência privada. Agora, chegou a vez das heranças.

O governo brasileiro tem estudado maneiras diversas de cumprimento de suas metas fiscais, e uma de suas vias “preferidas” tem sido o aumento de impostos.

Pensando em heranças, os bens herdados por alguém após a morte de um ente já são tributados normalmente, mas mudanças nas regras dessa taxação foram aprovadas no último dia 13 de agosto pela Câmara dos Deputados. Agora, seguem para votação no Senado.

O que muda nas regras atuais do ‘imposto da herança’

A proposta pretende “uniformizar” a nível nacional algo que varia conforme cada estado brasileiro. E, quem sabe assim, mitigar possíveis “manobras” na lei.

Atualmente, cada estado define separadamente sua alíquota de cobrança e o regime da tributação, por exemplo. Poucos praticam o regime de tributação progressivo, e alguns possuem alíquotas menores do que outros.

[GRATUITO: TEM DÚVIDAS SOBRE HERANÇA? CLIQUE AQUI E CONFIRA MATERIAL EXCLUSIVO SOBRE O ASSUNTO]

Mudanças nas regras de tributação podem levantar mais questionamentos

Se você está prestes a receber, ou acabou de receber uma herança, é possível que várias perguntas tenham surgido por aí.

Então a alíquota será unificada em todos os estados?

Qual será o novo teto dessa tributação? Vou perder dinheiro?

A família tem bens em estados diferentes… qual domicílio fiscal vai prevalecer?

Sabemos que essas mudanças (e tudo que envolve heranças e planejamento sucessório) podem trazer mais incertezas, e se tornar motivos de dor de cabeça nas reuniões de família. Afinal, ninguém gosta de pensar na morte, mas se planejar para o momento é de suma importância.

Então, a boa notícia é que você não precisa tentar entender todas as novidades sozinho. Porque você pode descobrir as respostas das quais precisa com a ajuda da Dinheirista!

Tire suas dúvidas sobre herança com histórias reais e ajuda de especialista no assunto

A Dinheirista é a repórter especialista em “perrengues” financeiros e preparou um guia exclusivo para tirar todas as suas dúvidas que envolvam herança, inventário e planejamento sucessório.

No guia, você pode conferir perguntas reais feitas por famílias em processo de partilha de herança: quem tem direito a ela, como é feita a separação de bens, e muito mais… e as respostas foram elaboradas com a ajuda de uma equipe de advogados especializados em sucessão patrimonial.

Ou seja, você pode aprender com as histórias de quem também está passando pelos mesmos “BOs”.

Se quiser conferir em primeira mão, tudo o que você precisa fazer é clicar neste link, ou no botão abaixo:

[QUERO TIRAR MINHAS DÚVIDAS COM A AJUDA DA DINHEIRISTA]

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.