Data-Com de fevereiro: ainda dá tempo de investir em BBDC3, ITUB3 e mais

A partir desta quinta-feira, 1º, o investidor poderá investir em empresas com Data-Com marcado para este mês e poderá receber os dividendos e JCP.

Bradesco (BBDC3, BBDC4)

A empresa pagará R$ 0,017 por ação ordinária e R$ 0,019 por ação preferencial no dia 1º de março para quem possuir a ação até 1º de fevereiro. Importante lembrar que a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023 será no dia 7 de fevereiro, às 10h30 (horário de Brasília).

Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) vai pagar R$ 0,018 por ação ordinária e o mesmo valor para as ações preferenciais no dia 1º de abril para os acionistas que mantiverem suas ações até o dia 29 de fevereiro. Ainda, a divulgação de resultados do banco será no dia 5 de fevereiro, após o fechamento do mercado.

Quais ações tem data-com em fevereiro?

Quinta-feira (1º)

Bradesco (BBDC3, BBDC4)

Tipo de provento: juros sobre capital próprio

Valor por ação BBDC3: R$ 0,017

Valor por ação BBDC4: R$ 0,019

Data-com: ações adquiridas até 1º de fevereiro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de fevereiro de 2024

Data de pagamento: 1º de março de 2024

Hypera (HYPE3)

Tipo de provento: juros sobre capital próprio

Valor por ação HYPE3: R$ 0,33

Data-com: ações adquiridas até 1º de fevereiro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de fevereiro de 2024

Data de pagamento: a definir

Technos (TECN3)

Tipo de provento: dividendos

Valor por ação TECN3: R$ 0,152

Data-com: ações adquiridas até 1º de fevereiro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de fevereiro de 2024

Data de pagamento: 9 de fevereiro de 2024

Quinta-feira (29)

Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4)

Tipo de provento: juros sobre capital próprio

Valor por ação ITUB3: R$ 0,018

Valor por ação ITUB4: R$ 0,018

Data-com: ações adquiridas até 29 de fevereiro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 1º de março de 2023

Data de pagamento: 1º de abril de 2024

JHSF (JHSF3)

Tipo de provento: dividendos

Valor por ação JHSF3: R$ 0,031

Data-com: ações adquiridas até 29 de fevereiro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 1º de março de 2023

Data de pagamento: 11 de março de 2024

