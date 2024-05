No universo empresarial, a dinâmica familiar tem sido um fator cada vez mais relevante para o sucesso dos empreendimentos. No Dia das Mães, celebrado neste domingo, 12 de maio, a relação entre mães e filhos ganha um novo enfoque ao destacar as vantagens de se empreender em família por meio do modelo de franquias.

O modelo de franquias é conhecido por ter uma estratégia sólida e atrativa para aspirantes a empresários, já que combina a liberdade de ser dono do próprio negócio com o suporte de uma marca estabelecida.

Dividir a gestão de uma franquia com parentes pode ser uma boa opção para quem busca alinhar crescimento sustentável com aprendizados significativos para as gerações presentes e futuras.

A seguir, confira 65 modelos de franquias com investimento inicial de até R$ 135 mil — muitas vezes mais baratas que um carro.

Crepefy

A Crepefy é especializada no modelo europeu de crepe francês e possui um cardápio amplo e diversificado de crepes doces, salgados e com opções vegetarianas. Ela é a única creperia que consegue dar experiência em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos, e possui os modelos loja de rua, quiosque e contêiner.

Investimento inicial: R$ 75 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 35 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 9 a 18 meses

Dóffee

Pioneiros no mercado de Donuts no Brasil, a Dóffee surgiu em 2019, em Curitiba (PR). Criada pelos amigos Alysson, Pablo e Letícia, a rede traz produtos e experiências únicas, desde o donuts do Homer, em alusão ao personagem do clássico desenho, até Dóffee Burguer, um hamburguer feito com a massa tradicional da casa. Atualmente a rede possui mais de 20 lojas espalhadas entre diversos estados brasileiros, e uma fábrica própria que está em processo de expansão. A previsão é faturar mais de R$30 milhões este ano.

Investimento inicial: R$135 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$75 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 64 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores, a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais tendo trazido recentemente o Gelato e o Gelato no Palito que pode ser personalizado na hora ao gosto do cliente.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): Eventos: a partir de R$ 49 mil, com taxa de franquia; Quiosque compacto: a partir de R$ 109 mil, incluso taxa de franquia.

Faturamento médio: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Itália no Box

Fundada em 2016, Débora Alberti e Gabriel Alberti inauguraram o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano.

Investimento Inicial: R$120 mil, com taxa de franquia.

Faturamento Médio Mensal: R$ 48 mil

Prazo de retorno:18 meses

JAH

O JAH é uma rede de franquia de açaí, sorvetes e picolés artesanais com mais de 160

unidades pelo Brasil. Fundada em 2008 em Minas Gerais, sua primeira franquia surgiu em 2016 em Belo Horizonte. Destaca-se pelo modelo de autoatendimento, sendo a primeira loja de açaí self-service do país. Oferece produtos sem saborizantes artificiais e gordura vegetal, priorizando qualidade a um preço acessível. Os clientes podem personalizar seus pedidos com mais de 32 toppings, garantindo agilidade e custo-benefício.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 10 meses

Little Kuppers Pie Shop

Rede de lojas de tortas americanas, inspiradas nas pies shops dos Estados Unidos. A marca trabalha com o modelo padrão de loja e com as microfranquias de quiosque e de pequenas lojas estilo "to go".

Investimento inicial: R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Nutty Bavarian

Rede de franquias famosa pelas castanhas glaceadas mais cheirosas do Brasil, vendidas nos quiosques da rede em shoppings, aeroportos e grandes varejistas, conta hoje com mais de 170 quiosques espalhados pelo país. Fundada no Brasil em 1996, a marca chegou ao país com a empresária Adriana Auriemo, que conheceu o produto nos Estados Unidos enquanto assistia a um jogo de basquete.

Investimento inicial: R$ 114.500 mil

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Previsão de retorno: Entre 12 a 18 meses

Peggô Market

A Peggô Market é uma rede de minimercados autônomos que oferece uma variedade de produtos, desde marceria até brinquedos e petshops. Atualmente, a marca conta com mais de 65 unidades espalhadas pelo Brasil, e modelos de negócios acessíveis, a partir de R$30 mil. Este ano, a previsão é faturar mais de R$40 milhões, graças ao novo modelo de prateleiras invisíveis - que funciona com produtos que não ocupam espaços físicos.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: Entre 9 a 16 meses

Honest Market Brasil

A Honest Market Brasil é uma franqueadora do segmento de minimercados autônomos pioneira no país, fundada em 2020. Com pontos de venda em condomínios, prédios comerciais e até em um aeroporto, os minimercados operam sem funcionários, 24 horas nos 7 dias da semana e têm mais de 300 unidades ao redor do Brasil.

Investimento incial: a partir de R$ 40 mil reais, com taxa de franquia inclusa

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

PopCorn Gourmet

PopCorn Gourmet, rede de franquias especializada em pipocas gourmet, presente no franchising desde 2016. Hoje, soma mais de 50 unidades, que operam em 11 estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 45 mil com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 6 à 18 meses

Splash Bebidas Urbanas

Rede de cafeterias com um mix variado de produtos, como doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções veganas ou sem açúcar, atendendo a diversos públicos a qualquer momento do dia. A marca foi criada por Brunna Farizel e Lucas Moreira e possui a apresentadora Sabrina Sato como sócia.

Investimento inicial: R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: Entre 15 e 18 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. No modelo home office, as mães podem trabalhar no conforto do lar e atuar pelo sistema de delivery, por meio da entrega de produtos ultracongelados, como marmitas, sucos detox, caldos e sopas.

Investimento Inicial: R$ 6.998 (incluso taxa de franquia, estoque inicial, frete, sacolas, loja em aplicativo, agência de marketing e suporte operacional)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 70 mil

Prazo estimado de retorno: de 10 a 36 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento incial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Kinsol

Com mais de 300 Franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países. Ganhou o prêmio EXAME de Negócios em Expansão.

Investimento inicial: R$ 35 mil, com taxa de franquia, capital de giro e custo de treinamento.

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: Entre 2 a 4 meses

Solário Piscinas

A Solário conta com a tradição de mais de 30 anos de mercado oferecendo um amplo leque de opções e sempre trazendo novidades em piscinas de fibra, spas, sistemas filtrantes e acessórios em geral. Em 2017 a marca entrou para o mercado de franchising e hoje está entre as cinco maiores fabricantes de piscinas do Brasil.

Investimento inicial: R$ 107 mil, com taxa de franquia, capital de giro e instalação.

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Beelieve Group

A Beelieve Group é uma startup voltada para o marketing digital de PMEs. A empresa traz um ecossistema, composto por três verticais: PMES podem ter uma agência digital completa por meio do Beelieve Digital; parceiros comerciais aumentam suas vendas e se estabelecem em suas regiões de atuação pelo Beelieve Partners (modelo de fraquias) e novos talentos possam ingressar no marketing digital através da UniBee, com o projeto Profissionais do Futuro.

Investimento inicial: R$ 34.900 com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 8 meses

Funil de Vendas

Fundada em São Bernardo do Campo, em 2012, a Funil de Vendas é uma empresa inovadora que pretende transformar o cenário das vendas no país. Popularizando o conceito e método "funil de vendas", introduziu uma abordagem única para gerenciar os clientes por meio de uma tecnologia combinada com a gamificação e automação, tornando-se um dos principais softwares do mercado brasileiro, com mais de 5.000 CNPJ's registrados. Ao entrar no franchising a marca habilita treinadores com sua metodologia e formato pedagógico para ministrar as imersões e treinamentos de estruturação comercial usando a inovação.

Investimento inicial: R$ 50 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 32 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Gigatron

A Gigatron Franchising se destaca pelos seus produtos e serviços de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o Software de Gestão Giga ERP, fez com que a marca criasse três modelos de negócios: Plano Habitacional, Cloud e Software Premium.

Investimento inicial: Entre R$2.500 a R$20.500, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$5 mil a R$9.400

Prazo de retorno: Entre 1 a 12 meses

Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. Os franqueados fazem a gestão do negócio, cuidam da parte pedagógica ou contratam professores. A rede tem 22 unidades espalhadas pelo Brasil, Uruguai e Canadá.

Investimento inicial: R$ 8,5 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 9,5 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

EfincKids

Fundada em 2023, pela empreendedora e mãe Aline Soaper, a EfincKids é voltada exclusivamente para a educação financeira de crianças e adolescentes, a empresa aposta em uma metodologia exclusiva para ensinar educação integrativa, empreendedorismo e habilidades socioemocionais nas próprias escolas, além de disponibilizar material didático, paradidático, aplicativo e aulas online para os pais. A franquia também oferece produção de eventos periódicos nas escolas que adotam a metodologia, como uma Feira de Empreendedorismo e o Donation Day, voltada para o empreendedorismo social. A EfincKids é uma microfranquia home based.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses

Club4Kids

A Club4Kids é uma rede de franquias de aluguel de brinquedos para o dia a dia das crianças. Com modelo inovador, as locações vão de casinhas de atividades, até carrinhos, cadeiras de descanso e piscinas de bolinhas. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes e administração da unidade.

Valor de investimento: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 7 mil

Tempo de retorno do investimento: 10 a 20 meses

Instituto Gourmet

O Instituto Gourmet é a maior rede nacional de escolas especializadas em cursos profissionalizantes na área de gastronomia. Formando profissionais que desejam ingressar no mercado gastronômico, a marca oferece opções de cursos com flexibilidade nos horários e foco na interação do aluno. Criada em 2014, a rede ingressou para o mercado de franquias em 2017 e já conta com mais de 140 unidades em todo o país.

Investimento inicial: R$ 93 mil

Faturamento médio mensal: R$ 27,9 mil

Prazo de retorno: 19 meses

Minds

Com 16 anos de existência, o segredo da rede de idiomas Minds é a tecnologia. Contando com mais de 70 escolas em todo país, a Minds foi a primeira rede a implantar o ensino do inglês em tablets, mantendo os livros físicos. Com especialistas em captação de conteúdo, a CEO Leiza Oliveira sabe que a forma de aprendizado de cada criança e adulto é individual. Personalizar e inovar são as palavras que movem franqueados e alunos da rede. O tempo de duração do curso da Minds é de 18 meses e há outras modalidades de ensino.

Investimento inicial: R$ 69 mil

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 19 meses

SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é a primeira e melhor escola de programação e robótica do Brasil. Seu objetivo é ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa, estimulando a formação de programadores e de uma geração de criadores de tecnologia e não apenas consumidores. A rede leciona para todas as idades e acredita que a programação é essencial para o processo de aprendizagem.

Investimento inicial: R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 36 meses

YES! Idiomas

A YES! Idiomas, rede com mais de 200 franquias em pleno funcionamento e presença em mais de 16 estados + DF, foi uma das marcas que investiu no formato de microfranquia, com dois formatos. O Soft, com investimento inicial de R$ 98 mil, foi projetado para municípios e micromercados de até 50 mil habitantes. Outra opção é o Modelo Educacional, com investimento inicial a partir de R$ 30 mil. Disponível em uma configuração store in store, para operar dentro de instituições de ensino, o modelo é projetado para um espaço de apenas 50m², quatro colaboradores e projeção de 300 alunos.

Investimento Inicial: Modelo Soft: R$ 98 mil; Modelo Educacional: R$ 30 mil.

Faturamento Médio Mensal: Modelo Soft: R$ 60 mil; Modelo Educacional: R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 18 e 24 meses

TZ Viagens

TZ Viagens é a rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multisserviços e multimarcas. É a única que combina a oferta de produtos e serviços de uma operadora turística própria com os principais fornecedores do mercado, para garantir o mais completo portfólio de produtos e serviços turísticos, com a melhor relação custo/benefício do mercado, não somente pela qualidade, mas também nos melhores preços ao consumidor, incluindo a internet. São mais de 220 franqueados em 11 anos de funcionamento.

Investimento inicia: R$ 9,5 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil para franqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio

Prazo de retorno: Entre 1 a 4 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral - nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Uruguai e Inglaterra.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): a partir de R$ 32 mil, inclui equipamentos, maquinário, estoque inicial e investimento em marketing.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 15 a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 490 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização e limpeza especializada em vidros.

Investimento inicial: a partir de R$ 45.920 (incluso taxa de franquia e kit de equipamentos para limpeza profissional)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 14 meses

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento – é possível tornar-se um franqueado a partir de R$35 mil - a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas mais de 9 mil diaristas preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja através de aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

Investimento inicial: R$ 35 mil, com taxa de franquia + capital para instalação + abertura da empresa e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 14 meses

Mr. Sofá

Criada em Curitiba (PR), em 2013, a Mr. Sofá é a primeira rede de franquias de limpeza de estofados a oferecer produtos e serviços em um só lugar. A marca possui uma linha própria de produtos para higienização de tecidos, bem como ferramentas inéditas, criadas para facilitar o processo de limpeza. Por se tratar de um modelo de negócio "delivery", não há necessidade de ponto físico ou funcionários, o que barateia o investimento e reduz o prazo de retorno, para apenas cinco meses.

Investimento inicial: R$ 27 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 24 mil

Prazo de retorno: 5 meses

Panda Clean

A rede, nascida em Campinas (SP), atua em 12 estados brasileiros com microfranquias de higienização profissional de estofados, carpetes e tapetes em ambientes residenciais, profissionais (escritórios, hospitais, restaurantes, escolas, clínicas e lojas) e de transportes (carros, embarcações, aviões e motocicletas). A franqueada atuará na gestão comercial, captando clientes para a franquia – e os serviços são realizados por equipe treinada pela franqueadora.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$ 30 mil, com taxa de franquia, equipamentos e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 5 meses

CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 12 meses

TRATABEM

A franquia TRATABEM, fundada pela iGUi em 2012, oferece cursos especializados em tratamento de água. Com 150 unidades no modelo Loja TRATABEM, ela proporciona serviços de qualidade, como manutenção, assistência técnica e tratamento químico para piscinas, spas e hidromassagens. Destaque para o Clorador, exclusivo da TRATABEM, que converte sal em cloro.

Investimento inicial: R$ 75 mil, com taxa de franquia, Kit inicial de químicos, acessórios e suporte.

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 18 e 12 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios que iniciou seu processo de expansão por franquias em março de 2024. Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades constantemente. A franqueada atuará no varejo, em lojas de shopping, com vendas diretas.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: Até 12 meses

Cuidare Brasil

Uma das maiores franquias de cuidadores de pessoas do país é comandada pela enfermeira Izabelly Miranda, mãe de Beatriz, de 8 anos, e Miguel, de 5. A empresa conta com mais de 70 unidades, e fatura R$120 milhões por ano. Com planos de superar 100 filiais até 2025, a marca está com uma nova sede em Natal, no Rio Grande do Norte, e recebeu quatro selos de excelência do Guia das Franquias por quatro anos seguidos - de 2020 a 2023.

Investimento inicial: R$ 30 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$60 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 12 meses

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 170 unidades franqueadas pelo Brasil. A franqueada não precisa ser uma fisioterapeuta para atuar na franquia, podendo ser gestora da unidade e atuar como captadora comercial. Tem como diferencial a metodologia exclusiva, com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação, que evita que 82% dos pacientes sejam levados à cirurgia de hérnia de disco.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$ 130 mil, com taxa de franquia, equipamentos e instalações.

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil, com lucratividade de 50%

Prazo de retorno: Entre 7 e 9 meses

Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a rede, fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, ganha notoriedade no mercado, sendo a franquia de makes que mais cresce no país em seu segmento. Oferecendo maquiagens multimarcas que custam a partir de R$10 reais, a rede possui 30 unidades em operação espalhadas em todo o território nacional.

Investimento inicial: R$ 120 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 40 a R$ 50 mil

Prazo de retorno: Até 12 meses

Face Doctor

Com mais de 150 unidades espalhadas por cerca de 24 estados do Brasil, a Face Doctor é a maior rede de franquias premium especializada em rejuvenescimento facial e corporal do país. Além da melhor tecnologia, as unidades da Face Doctor possuem estrutura moderna, com arquitetura sofisticada, além de protocolos exclusivos e uma linha de skincare com produtos de qualidade.

Investimento inicial: R$ 110 mil, com taxa de franquia (modelo slim premium).

Faturamento médio mensal: R$ 80 a R$ 100 mil

Prazo de retorno: Entre 12 e 18 meses

Ginástica do Cérebro

É uma rede de cursos de estimulação cognitiva por meio de diversas atividades. Os franqueados atuam como gestores da unidade, com uma pessoa responsável pelo comercial e outra como instrutora pedagógica. A empresa conta com 21 unidades em 11 estados. A novidade para 2024 é a isenção da cobrança de royalties por parte da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: Entre R$ 15 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 24 meses

Grupo Acolher e Cuidar Franchising

O Grupo Acolher e Cuidar Franchising tem foco na realização da prestação de serviços domiciliares em saúde através do atendimento de cuidador de idosos. A rede atua no ramo de home care em atendimento de pacientes com necessidades de cuidados de baixa, média e alta complexidade, com três modelos: unidade fit, premium e home care.

Investimento inicial: R$ 77 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 100 mil a R$ 612.500

Prazo de retorno: Entre 12 a 16 meses

Odonto Special by Sabrina Sato

Rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo com tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes. Atualmente possui 70 unidades já comercializadas e dois modelos de negócio: clínica nova e conversão de clínicas.

Investimento inicial: R$ 100 mil, com taxa de franquia inclusa, na modalidade de mudança de bandeira.

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Sóbrancelhas

A rede de estética facial, conta com mais de 200 unidades espalhadas em 3 países da América Latina, sendo 1 na Bolívia, 22 na Argentina e 1 unidade na Europa, em Portugal na cidade de Coimbra. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques. A rede possui os seguintes serviços: Extensão de cílios, aplicação de henna, design de sobrancelhas e visagismo, micropigmentação, limpeza de pele, depilação egípcia e outros.

Investimento inicial: R$ 123 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Touti

A Touti se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão, figurando entre as microfranquias que mais cresceram em 2023. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial: R$12 mil, com taxa de franquia, capital de giro e instalação.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 5 a 24 meses

Unhas Cariocas

A marca é considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalteria do mundo, recebendo por dois anos consecutivos o selo de excelência da entidade. Com técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: R$ 120 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 60 a R$ 80 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 24 meses

Turquesa Esmalteria e Beleza

Fundada em 2012 por Laura López e Claudia Kiriyama, a Turquesa Esmalteria e Beleza é líder no mercado de beleza, especialista em serviços de manicure e alongamento de unhas. A empresa se destaca pelo seu compromisso com a sustentabilidade e inovação no setor de franquias de beleza.

Investimento incial: a partir de R$ 69 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

UltraEco

A UltraEco foi criada em 2014 e já se mostrava engajada com a causa do impacto ambiental, utilizando a água não potável para realizar os serviços de lavagens nos carros. No entanto, mesmo com esse ideal, a marca sempre defendeu a tese da não utilização da água nos serviços e, por isso, trocou a água pela cera e passou a realizar a lavagem a seco nos automóveis, além de prestar um serviço delivery, atendendo na casa do cliente. Nos últimos anos, a marca deixou de gastar mais de 17 milhões de litros de água. Inserida no franchising, a marca possui 19 lojas, sendo uma própria.

Investimento inicial: R$12 mil

Faturamento médio mensal: R$12 mil

Prazo de retorno: Entre 8 a 12 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

A AF Crédito Soluções Financeiras tem atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A marca atua com três modelos de negócios: home office, loja física e o modelo totem, um sistema para pagamentos de contas como água, luz, telefone etc. através do cartão de crédito podendo ser à vista ou de forma parcelada.

Investimento inicial: R$ 24 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 8 a R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 2 a 6 meses

CredFácil

Criada em Umuarama, interior do Paraná, a CredFácil está presente no mercado há 20 anos, atuando no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Com mais de mil unidades em operação por todos os estados do Brasil, a rede foi eleita a quinta maior microfranquia pela ABF.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 no modelo home based (incluso no valor: taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 8 meses

Balcão Urbano

Balcão Urbano é uma franquia desenvolve novos canais de vendas e serviços através das vending machines personalizadas voltadas a indústria e varejo. Além do desenvolvimento dos canais para companhias, a franquia possui marca própria vending machine de snacks e bebidas, que se tornaram a porta de entrada para quem quer empreender pela primeira vez negócio porque é um negócio de fácil gestão e sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 20 mil, com taxa de franquia e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$14.900.00 (taxa de franquia e uma página de venda de alguns seguros e cotador de seguro auto, site de venda de plano de saúde pet, site de venda de telemedicina e mais 1 sistema de venda via app ou link para plano funeral e combo do clube de descontos).

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12,900, com taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

Health Money

Fundada em novembro de 2023, pela empreendedora e mãe Aline Soaper, a Health Money oferece consultorias de gestão financeira, desde o serviço de controladoria até o BPO financeiro, como emissão de nota fiscal, realização de cobranças, controle de pagamentos e tudo o que a empresa necessita para ser saudável e crescer com sustentabilidade. A microfranquia do Grupo Soaper oferece uma operação 100% home based e sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses

iFinance

A iFinance é a primeira rede de franquias de BPO Financeiro do Brasil, e oferece serviços de planejamento, gestão, contabilidade e consultoria, destinados a pequenos empreendedores e franquias. No franchising desde 2023, a marca conta atualmente com 15 unidades espalhadas pelo país. Um dos diferenciais da marca é a sua manutenção de clientes – a própria matriz cede clientes para o franqueado no início da operação, garantindo assim um investimento mais seguro e rentável.

Investimento inicial: R$ 65 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$87 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 15 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 80 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento. Seu modelo home based garante que o franqueado opere de onde estiver, bastando ter um notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 19.900 mil, com taxa de franquia e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 18 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990 com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

PremiaPão

A PremiaPão é a microfranquia do segmento mais premiada do Brasil, a franquia proporciona aos empreendedores a oportunidade de gerar renda através da venda de espaços publicitários em sacos de pão para estabelecimentos comerciais.O trabalho do franqueado consiste em fazer parceria com as padarias da sua localidade que vão distribuir os saquinhos de forma gratuita e prospectar os anunciantes para a venda dos espaços publicitários no saquinho.

Investimento inicial: R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8.500 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Power Mais Energia Fotovoltaica

A Power Mais Energia Fotovoltaica nasceu em 2011 em São José do Rio Preto (SP), como um produto financeiro para redução de custo fixo em uma fintech. Após seu grande sucesso, migrou para o franchising em 2020 e faz parte do Grupo License Consultoria e Franchise. A rede disponibiliza dois modelos de negócio: home office e standard.

Investimento inicial: R$ 25 mil, com taxa de franquia, capital de giro e instalação.

Faturamento médio mensal: R4 30 mil

Prazo de retorno: Entre 4 a 12 meses

SÓ Multas

Criada em 2014, em Minas Gerais, a SÓ Multas surgiu com a proposta de oferecer soluções no trânsito. Com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, a rede auxilia motoristas com infrações de trânsito, processos administrativos e cassação de habilitação. Em 2023, a marca faturou mais de 16 milhões, e se destacou por uma proposta inovadora – a ausência de royalties, o que permite um rápido payback e um lucro acima da média.

Investimento inicial: R$ 34,99 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a marca visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 10 anos, com 75 unidades, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores em 23 estados do país.

Investimento inicial: R$ 37 mil

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses

Tem Jeito

Franquia pioneira de costura e customização de roupas, a Tem Jeito foi fundada 2016 em Campina Grande (PB) pelo empresário Evandro de Macedo Filho que identificou um gap desse serviço vislumbrando uma oportunidade de investimento única. Trazendo rapidez e agilidade nos ajustes das peças, a marca preza pela qualidade e atendimento.

Investimento Inicial: R$ 129 mil

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de Retorno: Entre 18 a 24 meses

Velox Soluções Financeiras

A Velox Soluções Financeiras nasceu em 2017, na cidade de São José do Rio Preto/SP, com atuação no mercado de seguros e créditos no modelo de licenciamento. Em 2024, após seu grande sucesso com mais de 900 unidades licenciadas, a marca iniciou sua expansão pelo franchising. A Velox conta com modelo de negócio Home Office e Store.

Investimento inicial: R$ 19.900, com taxa de franquia, capital de giro e instalação.

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: Entre 3 a 18 meses

VRD Gestão de Benefícios

Franqueadora de Seguros e Benefícios no mercado desde 2009 oferecendo soluções e consultoria na aquisição de seguros, planos de saúde, odonto, consórcios e cartões de benefícios, compondo mais de 300 tipos de produtos. Os franqueados contam com treinamentos, suporte e acompanhamento em todas as etapas da operação.