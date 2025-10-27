G20 da Superlógica reconhece administradoras e imobiliárias que estão redefinindo o futuro do morar

Em um mercado cada vez mais competitivo e digitalizado, administradoras de condomínios e imobiliárias vêm assumindo um papel estratégico: transformar a forma como vivemos e nos relacionamos com os espaços em que moramos. Líder no Brasil em soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário, o Grupo Superlógica tem acompanhado de perto essa evolução — e, há alguns anos, vem fortalecendo esse movimento por meio do G20, iniciativa que reúne seus clientes mais engajados para cocriar o futuro do setor.

Agora, em seu novo ciclo 2025/2026, o programa reforça esse protagonismo ao reunir 40 empresas de 12 estados brasileiros — sendo 20 administradoras condominiais e 20 imobiliárias. Mais do que um reconhecimento, o G20 funciona como um conselho ativo de colaboração estratégica, em que os participantes influenciam o desenvolvimento das soluções tecnológicas e financeiras que impulsionam o mercado do morar.

“Queremos que o G20 funcione como um conselho consultivo de clientes. Isso garante que nossas soluções reflitam a realidade de quem está na ponta, administrando condomínios ou gerindo imóveis”, aponta Talita Zampieri, CMO do Grupo Superlógica.

Seleção com base em dados e engajamento

As empresas foram escolhidas com base em quatro indicadores: número de unidades administradas, crescimento da base, índice de cross-sell (venda cruzada de produtos) e receita gerada. A metodologia não privilegia volume ou porte, mas sim engajamento, performance e aderência às soluções da companhia — critérios que refletem maturidade digital e protagonismo no setor.

Fundada em 2000, a Superlógica conecta administradoras, imobiliárias e prestadores de serviço por meio de soluções integradas de automação, cobrança, relacionamento e dados. Com mais de 10 milhões de imóveis sob gestão, a empresa tem sido protagonista na digitalização do setor condominial e imobiliário brasileiro.

Além de integrar um grupo seleto, os clientes que se tornam participantes do G20 têm acesso direto à diretoria da empresa, influência nas decisões estratégicas, destaque em ações de marca e participação em testes exclusivos de atualizações e soluções inovadoras antes de seu lançamento oficial. Também recebem benefícios comerciais e apoio, com investimento estratégico, que visa o desenvolvimento dos participantes do comitê, além de descontos em treinamentos e consultorias oferecidas pela área de Professional Services.

Inteligência artificial e eficiência operacional

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento de expansão e transformação. Segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), os lançamentos residenciais cresceram 6,8% e as vendas aumentaram 9,6% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Paralelamente, dados do IBGE mostram que 23% dos domicílios brasileiros são alugados — o maior índice da série histórica.

Esse cenário revela um setor mais dinâmico, mas também mais desafiador. A escassez de oferta, a burocracia e as novas demandas de mobilidade reforçam o papel das imobiliárias e administradoras como agentes centrais de eficiência, tecnologia e confiança na relação entre proprietários, inquilinos e condomínios.

É justamente para responder a esse novo contexto que a Superlógica tem fortalecido o diálogo com o mercado por meio dos comitês G20, que funcionam como pontes diretas entre as necessidades dos clientes e o desenvolvimento de suas soluções tecnológicas. Um exemplo prático dessa cocriação é a área de Professional Services, que nasceu como resultado das contribuições trazidas pelas administradoras participantes — uma divisão voltada para a capacitação de equipes e para a aceleração de projetos de implementação.

“As soluções pensadas junto ao comitê ajudam todo o ecossistema, mesmo quem não participa diretamente. Ao compartilhar boas práticas, aumentamos o nível de sofisticação do setor como um todo”, explica Caio Burti, diretor de Negócios para Condomínios do Grupo Superlógica.

Segundo o IBGE, 13,3 milhões de endereços no Brasil estão em condomínios, o equivalente a 12,4% dos domicílios do país. Diante dessa escala, produtividade e tecnologia se tornam fatores estratégicos para a sustentabilidade do setor. Por isso, a aposta da Superlógica com o G20 vai além do reconhecimento: a empresa vê nos supercomitês uma alavanca para antecipar tendências, incorporar inteligência artificial às operações e estimular ganhos de eficiência nos negócios dos clientes.

“Quanto mais o nosso cliente cresce, mais a gente cresce junto. Nosso objetivo é ser sócio do crescimento dessas empresas ao oferecer soluções que destravam produtividade e novas receitas”, conclui Talita Zampieri.