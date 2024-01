As melhores ações que pagam dividendos indicadas para janeiro

As ações da Telefônica (VIVT3), Banco do Brasil (BBAS3) e Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em cinco das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas da Ágora Investimentos afirmam que os níveis de despesas/investimentos da companhia permanecem sob controle. "Vemos VIVT3 sendo negociada ao redor de 4,5x o múltiplo EV/Ebitda para 2024 e 2025, e um rendimento de dividendos de 6,4% para o próximo ano, oferecendo assim uma boa proteção para os investidores."

Sobre o Banco do Brasil (BBAS3), os analistas destacam que o banco apresenta um valuation atraente, bem como um crescimento dos lucros da ordem de 10% para 2024, e oferece um rendimento de dividendos bem acima da média dos concorrentes. Além disso, o BB deve manter um bom crescimento da margem financeira em 2024, apesar de uma desaceleração esperada, enquanto a qualidade de seus ativos parece estar sob controle e deverá permitir um custo de risco relativamente estável. A expectativa é que o BB será capaz de registrar mais um ano de crescimento de lucros na faixa de um dígito alto, ao mesmo tempo que mantém seu ROE na casa de 21%.

Em relação à Vale (VALE3), apesar das incertezas em relação ao ambiente externo, em especial sobre o mercado imobiliário chinês, os analistas afirmam que a companhia segue sendo destaque por sua evolução operacional com controle de custos, além de mostrar uma alocação de capital disciplinada sem deixar de entregar um elevado nível de retorno ao acionista.

A recente disparada no preço do minério, que ocorreu impulsionada por uma série de promessas de estímulo ao mercado imobiliário por parte de Pequim e fez o mercado antecipar um possível salto na atividade construtiva no próximo ano, continua favorecendo o desempenho das ações da Vale e deverá contribuir positivamente para o resultado do 4T, a ser divulgado no final de fevereiro.

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 5 Vale (VALE3) 5 Engie (EGIE3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 2 CCR (CCRO3) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Petrobras (PETR3) 2 Itaúsa (ITSA4) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Petrobras (PETR4) 1 TIM (TIMS3) 1 Auren (AURE3) 1 B3 (B3SA3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 Copel (CPLE6) 1 CTEEP (TRPL4) 1 Direcional (DIRR3) 1 Itaú Unibanco (ITUB4) 1 Cury (CURY3) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Engie (EGIE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Equatorial (EQTL3) 20 Petrobras (PETR4) 20 TIM (TIMS3) 20

Genial

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 20 B3 (B3SA3) 20 CCR (CCRO3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Vale (VALE3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Caixa Seguridade (CXSE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBASE) 20 Copel (CPLE6) 20 CTEEP (TRPL4) 20 Direcional (DIRR3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL (CPFE3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) Cury (CURY3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

