Caixa libera FGTS Calamidade para mais quatro cidades gaúchas; saiba como sacar

O governo anunciou nesta terça-feira, 14, que trabalhadores de mais seis municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes terão direito a sacar o FGTS Calamidade, podendo retirar até R$ 6.220 por conta vinculada administrada pela Caixa Econômica Federal.

Agora, Arroio do Meio, Harmonia, Lajeado e São Leopoldo entraram na lista de municípios em que os moradores vão poder retirar o benefício. Ao todo, os moradores de 42 municípios gaúchos são elegíveis para retirada do FGTS Calamidade.

Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, que já haviam sofrido com enchentes em 2023 - e também já estavam incluídos numa lista da liberação do FGTS Calamidade por conta das tragédias anteriores - tiveram o prazo de retirada do benefício estendido para 3 de agosto, por conta das novas enchentes.

Qualquer trabalhador das áreas afetadas pela catástrofe pode fazer o resgate, desde que não tenha feito outro saque do tipo nos últimos 12 meses. O cadastro dos elegíveis é feito pela Defesa Civil dos municípios.

Como é feito o cadastro

A Caixa informa que, para uma região entrar na lista para esse tipo de saque do FGTS, é preciso o reconhecimento do estado de calamidade pública ou situação de emergência por portaria do Ministério da Integração Regional.

Os municípios dessas áreas então informam à Caixa os endereços das áreas afetadas, habilitando os moradores que tiveram moradias atendidas ao saque do FGTS.

Essa modalidade dá ao trabalhador o direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.

Pelas regras atuais, o saque é vedado se o trabalhador tiver feito saque desse tipo no intervalo de um ano. No entanto, o governo abriu uma exceção e aboliu essa condição aos gaúchos, que têm enfrentado situações recorrentes de enchentes nos últimos meses.

Veja a seguir como solicitar o saque FGTS Calamidade pública no RS

Faça o download gratuito do app FGTS e insira as informações de cadastro;

Vá na opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou vá no menu inferior “Saques” e selecione “Solicitar saque”;

Clique em “Calamidade pública”;

Informe o nome do município;

Selecione o tipo de comprovante de endereço e digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Selecione a opção para creditar o valor em conta da Caixa ou de outro banco e envie a solicitação.

Documentação necessária para sacar o FGTS Calamidade pública no RS

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte- — sendo necessário o envio frente e verso do documento;

Selfie com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet e/ou TV, fatura de cartão de crédito, entre outros) emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

Confira a seguir até quando é possível realizar a retirada do FGTS Calamidade em cada município, de acordo com a lista mais atual da Caixa.

Algumas cidades ainda apresentam datas de eventos anteriores: