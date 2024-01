As melhores ações para investir em janeiro; VALE3 e PETR4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Segundo os analistas da Ágora Investimentos, apesar de todas as incertezas vindas da economia global, em especial com os rumos da atividade na China, os preços do minério de ferro estão em quase US$ 140 por tonelada, sinalizando que a dinâmica do mercado físico é realmente saudável.

"De fato, acreditamos que a dinâmica dos preços do minério de ferro deve permanecer forte, com a demanda chinesa resiliente e a demanda global (ou seja, excluindo a China) melhorando em 2024." Para a equipe de analistas, a VALE3 continua sendo a principal recomendação no setor de mineração, pois acreditam que a forte dinâmica do mercado deverá continuar a impulsionar os resultados da empresa , enquanto a companhia continua a buscar medidas de eficiência nas divisões de minério de ferro e de metais básicos. "O valuation segue atraente, abaixo de 5x o múltiplo EV/EBITDA para 2024."

Petrobras (PETR4)

A segunda ação mais recomendada no mês é a ação da Petrobras (PETR4). Para os analistas do BB Investimentos, a Petrobras (PETR4) segue apresentando bons resultados operacionais e financeiros, com perspectivas de aumento na produção e aproveitando a combinação de menores custos operacionais e baixo patamar de alavancagem.

"A companhia apresentou o novo plano estratégico 2023-27, que entendemos como positivo, já que mesmo aumentando o capex em transição energética, manteve o teto dessa categoria de investimentos em 11% do total, abaixo do máximo anunciado, que era de ficar dentro do range 6% a 15%. O principal aspecto do plano foi não ter apresentado guinadas em dimensões que estão funcionando bem, ou seja, continuidade de foco no pré-sal, manutenção do endividamento abaixo de US$ 65 bilhões e a mesma política de distribuir 45% do fluxo de caixa livre."

A equipe de analistas diz ainda que as mudanças aprovadas ao longo deste ano para a nova política de preços e política de dividendos trouxeram alívio aos investidores, que tinham receio de alterações menos favoráveis. "O EV/EBITDA 2023E está em 2,7x, ante 4,0x dos pares de mercado, deixando a relação risco/retorno favorável."

Na terceira colocação aparecem estas ações: Itaú Unibanco (ITUB4), JBS (JBSS3), Localiza (RENT3), Vivara (VIVA3), Banco BTG Pactual (BPAC11) e Gerdau (GGBR4). Todas tiveram quatro recomendações, cada uma. Veja ranking abaixo:

Ação Recomendações Vale (VALE3) 9 Petrobras (PETR4) 6 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 JBS (JBSS3) 4 Localiza (RENT3) 4 Vivara (VIVA3) 4 Banco BTG Pactual (BPAC11) 4 Gerdau (GGBR4) 4 WEG (WEGE3) 3 Eletrobras (ELET3) 3 Cyrela (CYRE3) 3 Copel (CPLE6) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 Klabin (KLBN11) 2 RaiaDrogasil (RADL3) 2 Banco do Brasil (BBASE3) 2 Direcional (DIRR3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Cosan (CSAN3) 2 Embraer (EMBR3) 2 Vibra Energia (VBBR3) 2 Arezzo (ARZZ3) 2 B3 (B3SA3) 2 Raízen (RAIZ4) 2 YDUQS (YDUQ3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 Prio (PRIO3) 2 Tovts (TOTS3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 Carrefour (CRFB3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Cteep (TRPL4) 1 Multiplan (MULT3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Cemig (CEMIG4) 1 CSN Mineração (CMIN3) 1 Cury (CURY3) 1 Lojas Renner (LRNE3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 CBA (CBAV3) 1 Cielo (CIEL3) 1 Engie (EGIE3) 1 Enauta (ENAT3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Assaí (ASAI3) 1 Azul (AZUL4) 1 Engie (ENGI11) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Irani (RANI3) 1 Mater Dei (MATD3) 1 Grupo SBF (SBFG3) 1 MRV (MRVE3) 1 Rede D'or (RDOR3) 1 Ambev (ABEV3) 1 TIM (TIM3) 1 LOG Commercial Properties (LOGG3) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU3) 1 Natura (NTCO3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 JHSF (JHSF3) 1 Minerva (BEEF3) 1 Vamos (VAMO3) 1

Carteiras recomendadas

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Carrefour (CRFB3) 10 Copel (CPLE6) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

BB Investimentos

Ação Peso (%) Bco Btg Pactual (BPAC11) 10 Cteep (TRPL4) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 RaidaDrogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBASE3) 16 Bradespar (BRAP4) 12 Cemig (CEMIG4) 7 CSN Mineração (CMIN3) 6 Cury (CURY3) 7 Direcional (DIRR3) 6 JBS (JBSS3) 9 Lojas Renner (LRNE3) 9 Petrobras (PETR4) 16 Taesa (TAEE11) 12

BTG Digital

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBASE3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Embraer (EMBR3) 5 Localiza (RENT3) 10 Mercado Livre (MELI34) 10 Petrobras (PETR4) 15 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 Vivara (VIVA3) 10

CM Capital

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 B3 (B3SA3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 CBA (CBAV3) 10 Cielo (CIEL3) 10 Engie (EGIE3) 10 Enauta (ENAT3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Suzano (SUZB3) 10

Genial Investimentos

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Azul (AZUL4) 10 Engie (ENGI11) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Irani (RANI3) 10 Mater Dei (MATD3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Vale (VALE3) 10 YDUQS (YDUQ3) 10

Guide

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Cosan (CSAN3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Grupo SBF (SBFG3) 10 MRV (MRVE3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10 YUDQS (YDUQ3) 10

Nova Futura

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cyrela (CYRE3) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 9 Vale (VALE3) 11 Weg (WEGE3) 10

Pagbank

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Prio (PRIO3) 10 TIM (TIM3) 10 Tovts (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 JBS (JBSSE3) 10 LOG Commercial Properties (LOGG3) 10 Metalurgica Gerdau (GOAU3) 10 Natura (NTCO3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 PRIO (PRIO3) 10 Taesa (TAEE11) 10 WEG (WEGE3) 10

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Equatorial (EQTL3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 13 Vibra (VBBR3) 10 Vivara (VIVA3) 9

TC Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 JBS (JBSS3) 10 JHSF (JHSF3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Santander (SANB11) 10 Vale (VALE3) 10 Vamos (VAMO3) 10

