As 20 ações mais caras da bolsa: confira o ranking e descubra quais valem a pena investir

Existem diferentes formas de analisar se uma ação está cara e se o investimento no papel realmente vale a pena. Uma das principais e mais usadas é por meio da avaliação dos múltiplos preço/lucro (P/L). A pedido da EXAME Invest, a plataforma financeira Economatica, levantou os papéis cujo indicador está mais alto.

Isso porque, como aponta Luis Novaes, analista da Terra Investimentos, empresas que possuem uma grande expectativa de crescimento apresentam um P/L alto. “Pois seu valor de mercado está mais atrelado aos ganhos potenciais do que os ganhos atuais”, explica.

As 20 ações mais caras da bolsa

Considerando o indicador P/L a Economatica apontou quais são as ações mais caras do Ibovespa, considerando os últimos 12 meses. Confira o ranking com os 20 papéis com os maiores múltiplos:

Qual ação cara vale a pena investir hoje?

Há quem prefira investir em papéis mais baratos, com a expectativa de lucrar quando os mesmos tiverem alguma valorização. No entanto, investir em uma ação cara não necessariamente significa que os ganhos serão menores.

O analista da Terra Investimentos explica que, junto ao P/L, é importante entender e considerar também o momento atual das companhias na hora de escolher em qual ação investir. “O PL é um indicador que pode apresentar dessemelhanças entre empresas de acordo com o seu momento vivido ou natureza operacional. ”, salienta.

Do ranking acima, o especialista destacou três ações caras que valem a atenção dos investidores.

Carrefour (CRFB3)

Não apenas o Carrefour, mas todo o varejo passa por um momento desafiador. No atual contexto, ainda que a taxa básica de juros (Selic) esteja passando por um momento de cortes, os seus efeitos na economia ainda afetam o setor.

“Diante dessa situação, os resultados do CRFB3 são pequenos em relação ao seu valor de mercado, impulsionando o PL da empresa. O Carrefour tem tomado ações para se recuperar, o que tem preservado o valor da companhia. Destacando que é natural os varejistas apresentarem PL alto”, diz Novaes.

IRB (IRBR3)

Os últimos 12 meses também têm sido desafiantes para o IRB, que é uma das maiores resseguradoras do Brasil e passa por um momento de reestruturação. O analista da Terra Investimentos pontua que resultados recentes da empresa foram negativos.

“Por questões idiossincráticas e acontecimentos no agronegócio, que elevou o número de reivindicações. Com o último resultado levemente positivo, o PL do IRB se apresentou alto, considerando que o mercado ainda vê valor na empresa que é uma das líderes de seu segmento, apesar do período turbulento”, afirma.

Nu Holdings (ROXO34)

Embora não sejam ações propriamente ditas, os BDR (Brazilian Depositary Receipts) do Nubank estão com o P/L alto, fato que Novaes justifica por conta da companhia ser um banco digital com grande potencial de crescimento.

“Desta forma, mesmo com resultados ainda menores do que seus pares bancários, seu valor de mercado é expressivamente elevado. A razão para isso é a expectativa de que o banco possa seguir crescendo e apresentar resultados cada vez melhores”, salienta.

