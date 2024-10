Petrobras expande presença internacional com aquisição estratégica na África do Sul

O conselho de administração da Petrobras aprovou a compra do bloco Deep Western Orange Basin (DWOB), localizado em águas profundas da Bacia de Orange, na África do Sul.

A aquisição da participação de 10% no bloco DWOB ocorreu por meio de um processo competitivo conduzido pela TotalEnergies, atual operadora do bloco com 40%. A parceria também conta com a QatarEnergy, detentora de 30% da área, e a Sezigyn Pty, com 20%. Esse consórcio robusto reflete a importância crescente da Bacia de Orange, onde descobertas recentes da TotalEnergies, Shell e Galp têm demonstrado um significativo potencial energético.

O movimento estratégico visa a diversificação de portfólio exploratório da Petrobras e a expansão de suas reservas de petróleo e gás natural em novos territórios.

Para a petroleira, essa operação é parte integrante de sua estratégia de longo prazo, detalhada no Plano Estratégico 2024-2028+. O objetivo central é garantir a reposição de suas reservas, assegurando a sustentabilidade e competitividade da companhia no cenário global de energia, tanto em frentes nacionais quanto internacionais.

Embora a entrada no DWOB ainda dependa da aprovação dos órgãos reguladores locais, a Petrobras ressalta que todos os trâmites internos e de governança foram rigorosamente observados, garantindo a conformidade com suas diretrizes corporativas.

O movimento consolida a estatal como um player relevante no cenário internacional de exploração de petróleo em águas profundas, reforçando sua capacidade de inovar e crescer em um setor altamente competitivo.