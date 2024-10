Receita Federal envia 500 mil cartas para autorregularização no IRPF

A Receita Federal iniciou o envio de 500 mil cartas a contribuintes de todo o país com declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024 retidas na malha fina. O objetivo é incentivar a autorregularização, evitando multas que podem variar de 75% a 150% do valor devido.

As cartas fazem parte do Projeto Cartas 2024, que ocorre anualmente e incentiva a correção de pendências tributárias. O processo de envio começou no dia 26 de setembro e segue até o final de outubro. O contribuinte pode acessar as informações necessárias por meio do portal e-CAC ou do aplicativo Meu Imposto de Renda. Não é preciso comparecer pessoalmente a uma unidade da Receita para corrigir os erros.

Erros comuns nas declarações do IRPF

Entre os erros mais comuns que resultam na retenção, estão:

A falta de declaração de rendimentos pontuais

A omissão de rendimentos de dependentes

Equívocos no registro de despesas médicas

Ao identificar a pendência, o contribuinte pode realizar a retificação da declaração diretamente pelo sistema eletrônico, sem necessidade de intermediários. A Receita alerta para a importância de revisar todos os valores e documentos apresentados, assegurando a precisão das informações.

Como acessar e regularizar sua situação

Para facilitar a autorregularização, os contribuintes podem acessar o portal e-CAC ou utilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda. O uso dessas ferramentas digitais permite resolver pendências sem a necessidade de deslocamento, garantindo maior agilidade no processo.

No caso de omissão de valores ou erro, a multa pode chegar a 150% do valor devido.