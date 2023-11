Ibovespa agora: bolsa opera com volatilidade após prévia da inflação acima do esperado

O Ibovespa desta terça-feira, 28, abre com forte volatilidade, em uma sessão que será marcada por dados da inflação brasileira e falas de dirigentes dos bancos centrais americano e europeu. Junto a isso, movimentos das empresas, como a Casas Bahia (BHIA3), devem agitar o ânimo dos investidores durante o pregão.

Antes da abertura do mercado, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). O indicador, que é a prévia da inflação oficial do Brasil, encerrou novembro com alta de 0,33%, avanço após registrar 0,21% em outubro. As projeções apontavam para uma alta de 0,30% no mês. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,30% e, nos últimos 12 meses, de 4,48%.

Na avaliação de Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, o IPCA-15 veio abaixo das expectativas, apesar de seguir em nível "tranquilo" ainda. "Devido à piora em alimentos, principalmente, mas com alguns sinais de atenção, como as acelerações em serviços (mesmo no subjacente) e na média dos núcleos. Por outro lado, industriais seguem bastante tranquilos e a difusão, apesar da alta, segue em níveis bastante confortáveis. Não vejo motivos para alterar o cenário de IPCA deste ano, mantendo em 4,5%", pontua.

Outro dado da atividade econômica brasileira a ser divulgado nesta terça é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), pelo Ministério do Trabalho, às 13h.

Ibovespa agora

IBOV: +0,07%, aos 125.821 pontos.

Fora daqui, as atenções estarão por conta de falas de autoridades monetárias durante a tarde. Nos Estados Unidos, o dia contará com os pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano), como Austan Goolsbee, presidente do órgão em Chicago, e Christopher Waller, diretor da instituição. Investidores de todo o globo estão de olhos (e ouvidos) atentos aos pronunciamentos, a fim de obterem pistas do rumo da taxa de juros no país.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, comenta que na véspera, dados de moradia nos EUA caíram 5,6% em outubro ante as estimativas de queda de 5,1%. "Números fracos, como os vistos também no PMI da semana passada, reforçam a expectativa de manutenção das taxas de juros no nível atual, porém aumentando as apostas para o início de ciclo de cortes para o primeiro trimestre de 2024", afirma.

Outra autoridade monetária que discursa nesta terça é Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). A zona do euro passa por um momento de desaceleração econômica e, em pronunciamentos recentes, a mandatária chegou a falar que mesmo com sinais de recuperação, existe a possibilidade de os juros se manterem altos por lá, até que a inflação dê sinais de enfraquecimento.

Por fim, as empresas listadas também devem agitar a bolsa brasileira. Durante a manhã, um pouco antes da abertura do mercado, a Casas Bahia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária o grupamento de 1 ação para cada 25. A empresa encerrou o último pregão cotada a R$ 0,53. O papel, no ano, acumula cerca de 73% de queda. Na abertura do pregão, os papéis da varejista oscilavam entre a estabilidade (0%) e quedas de até 3,77%.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. A moeda americana cai 0,17%, a R$ 4,891. Na segunda, o dólar fechou em alta de 0,03%, cotado a R$ 4,900.

Maiores altas do Ibovespa

Vibra ( VBBR3 ): +1,84%

Alpargatas ( ALPA4 ): +1,75%

Marfrig (MRFG3): +1,83%

Maiores quedas do Ibovespa

Eneva ( ENEV3 ) : -3,93%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : -3,06%

Casas Bahia (BHIA3): -1,89%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

