América Latina demanda progresso sustentável que melhore a vida das pessoas, diz Espanha

A vice-presidente e ministra da Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, disse nesta terça-feira que a América Latina demanda um progresso sustentável do ponto de vista ambiental que, ao mesmo tempo, "melhore a vida das pessoas".

Ribera pediu a integração da "sensibilidade ambiental em praticamente todos os aspectos da vida", enquanto participava por vídeo do 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde, organizado pela Agência EFE e que reuniu especialistas e líderes regionais em São Paulo.

A ministra enfatizou que a América Latina é uma área particularmente rica em biodiversidade e recursos naturais, o que demanda "um progresso sustentável do ponto de vista ambiental, mas que, acima de tudo, melhore a vida das pessoas comprometidas socialmente".

Além disso, enfatizou a importância de dois próximos eventos ambientais internacionais: a COP16 da Biodiversidade, que será realizada neste mês na cidade colombiana de Cali; e a COP30 sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém em 2025.

"São dois eventos muito importantes, que devem continuar a nos fazer progredir na integração do componente ambiental", enfatizou.

Ribera, recentemente nomeada comissária para a Concorrência e vice-presidente para a Transição Ecológica na Comissão Europeia, indicou que as políticas ambientais estão ligadas à "aspiração legítima de criar empregos de qualidade" e desenvolver a indústria, mas sem gerar "grandes problemas" para a atmosfera. Da mesma forma, o bom estado de conservação do meio ambiente também está relacionado à "segurança alimentar" e, portanto, ao "progresso da agricultura e das pessoas que precisam se alimentar".

Por sua vez, o ministro assessor da Embaixada da Espanha no Brasil, Juan José Escobar, presente no fórum, afirmou que a economia verde só pode ser alcançada "com a colaboração de todos os atores envolvidos".

"Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a ação climática não é mais apenas uma questão doméstica, é um desafio que transcende fronteiras e requer cooperação internacional ativa e coordenada", frisou.

O 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde reune especialistas e líderes regionais em São Paulo nesta terça e amanhã para discutir políticas inovadoras, a urgência de reduzir as emissões de carbono e as oportunidades de investimento sustentável que podem transformar o cenário econômico da região.

O evento é patrocinado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Norte Energia, operadora de Belo Monte, a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, com o apoio da Vivo e da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil.