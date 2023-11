Fundador da GetNinjas (NINJ3), Eduardo L'Hotellier é destituído do cargo de CEO

O empresário Eduardo L'Hotellier, fundador da GetNinjas (NINJ3), foi destituído do cargo de CEO e de diretor de RI da empresa em reunião do Conselho realizada na segunda-feira, 27. Leonardo Luiz Meneses Pereira foi eleito para o comando da empresa.

A saída de L'Hotellier do cargo ocorre após mudança no Conselho de Administração forçada pelos novos acionistas da empresa. Nas semanas anteriores, L'Hotellier vinha tentando barrar a entrada dos fundos da REAGe ARC no negócios, mas sem grande sucessos.

As gestoras, hoje, possuem juntas mais de 50% da GetNinjas. A REAG é a maior acionista, com 32,15%, L'Hotellier é o segundo, com 24,6% e ARC a terceira, com 23,48% das ações.

Na última mudança do Conselho, João Mansur, CEO da REAG, assumiu a presidência. Também entraram no Conselho Demian Pons e Luis Camisasca.

Troca de CFO

Além da saída do fundador do cargo de CEO, o novo Conselho da GetNinjas decidiu pela saída do CFO Lucas Vilas Boas Arruda, substituído por Fabiana Franco. Thiago Souza Gramari foi eleito o novo diretor de RI.