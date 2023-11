Liquidação no Ibovespa: as 20 ações mais baratas da bolsa para investir

Com uma alta superior a 15% no acumulado deste ano, o Ibovespa conta com algumas ações que estão baratas e podem ser boas oportunidades de compra. A pedido da EXAME Invest, a plataforma financeira Economatica levantou os papéis com os menores múltiplos preço/lucro (P/L).

A escolha do indicador deve-se ao fato de ele ser um dos mais utilizados na análise fundamentalista. Isso porque é possível avaliar o preço da ação de uma companhia listada na bolsa seja por meio da relação entre o preço do papel no momento atual e o lucro líquido por ação dos últimos 12 meses ou pela projeção desse indicador para os 12 meses à frente.

Luis Novaes, analista da Terra Investimentos, destaca que o P/L pode apresentar dessemelhanças entre companhias de acordo com o seu momento vivido ou natureza operacional. “As empresas que possuem uma grande expectativa de crescimento, terão o P/L alto, pois seu valor de mercado está mais atrelado aos ganhos potenciais do que os ganhos atuais. Já as maduras, normalmente, terão o indicador baixo, considerando que há uma perspectiva mais clara dos ganhos futuros, tornando mais improváveis expectativas de resultados fora da normalidade”, afirma.

As 20 ações mais baratas da bolsa

Considerando o indicador P/L a Economatica apontou quais são as ações mais baratas do Ibovespa, considerando os últimos 12 meses. Confira o ranking com os 20 papéis com os menores múltiplos:

Qual a melhor ação barata para investir hoje?

Muitas pessoas que procuram pelas ações baratas para investir muitas vezes nem sabem por onde começar. O analista da Terra Investimentos explica que, junto ao P/L, é importante entender e considerar também o momento atual das companhias na hora de escolher em qual ação investir. “Tendo em vista que uma empresa em recuperação pode manter seu valor de mercado, mesmo com resultados fracos, diante da expectativa de bons resultados no futuro”, salienta.

Do ranking acima, o especialista destacou três ações baratas que valem a atenção dos investidores.

Allos (ALOS3)

Uma das empresas que está com a ação barata é a Allos e Novaes pontua que a companhia está em recuperação após os impactos da pandemia e por isso seu PL está abaixo quando comparado aos seus pares. “As medidas recentes são positivas para a recuperação da empresa e impulsionaram o valor de mercado da empresa, alinhado ao momento mais positivo dos shoppings”, afirma.

Suzano (SUZB3)

Outra companhia que demonstra estar mais barata em relação aos últimos meses é a Suzano. “Isso ocorre por conta da perspectiva mais desafiadora para a celulose no mercado internacional e apreciação do real. Por sua natureza operacional e maturidade, não tem um histórico de PL alto.”

Petrobras (PETR4)

Quem também está barata, conforme o indicador P/L, é a blue chip Petrobras. No entanto, Novaes aponta que para ter uma noção melhor se a empresa está barata ou não é preciso verificar o mesmo indicador em empresas do mesmo tamanho e setor.

“Como não há empresas do tamanho da Petrobras no setor de óleo e gás no Brasil, é preciso buscar indicadores de pares internacionais. Quando analisamos essa situação é possível verificar que a Petrobras opera em múltiplos menores e a principal razão para isso é o risco político associado a estatal, considerando os potenciais efeitos negativos que uma intervenção estatal poderia trazer para a empresa”, explica.

Confira as últimas notícias de Invest: