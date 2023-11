ETF de Argentina tem maior fluxo semanal em quase uma década

Um fundo negociado em bolsa que rastreia ações argentinas atraiu seu maior fluxo semanal em nove anos depois que Javier Milei venceu as eleições do país vizinho e apresentou uma postura mais moderada antes de sua posse no próximo mês.

O Global X MSCI Argentina ETF, de US$ 78 milhões, teve ingressos de US$ 13 milhões na semana passada. Foi o segundo maior fluxo positivo desde que o fundo foi lançado em 2011, atrás apenas dos US$ 16,7 milhões de entradas registrados em meados de 2014.

Sinais de que o libertário poderá ser mais pragmático e se afastar de algumas de suas propostas mais controversas alimentaram uma forte alta dos ativos argentinos, incluindo dívida em dólar, ADRs e ações locais. Luis Caputo, um veterano de Wall Street que lidera a equipe de transição econômico de Milei, disse a banqueiros que o novo governo focará em alcançar um superavit fiscal no próximo ano, informou a Bloomberg News na semana passada.

O ETF fechou em alta recorde na sexta-feira, ampliando seu ganho acumulado no ano para mais de 44%.

Os investidores apostam que “Milei será capaz de consertar o déficit fiscal e os desequilíbrios macroeconômicos”, disse Juan Manuel Vázquez, da Puente, uma corretora de Buenos Aires. Mas o rali só se sustentará se o novo governo cumprir o que está propondo e “recuperar a confiança do mercado”, acrescentou.