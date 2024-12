Stanley fará recall de 401 mil copos com defeito no Brasil

A marca de copos térmicos Stanley informou à Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que já começou um processo no Brasil de recall de 401,2 mil unidades vendidas de dois modelos com defeitos. As vendas foram realizadas entre 2016 e 2023.

A marca americana havia anunciado na última sexta-feira, 13, que faria um recall de dois milhões de garrafas desses mesmos modelos nos Estados Unidos. O recall foi preciso após relatos de usuários que se queimaram por causa de defeitos nas roscas das tampas das peças.

A marca fundada em 1913, e que se popularizou nas redes sociais, recebeu mais de 90 reclamações em todo o mundo sobre a irregularidade - 38 deles relacionados a queimaduras, sendo três no Brasil.

No Brasil, além da Senacon, o Procon-SP também notificou a Stanley sobre o recall nos EUA e os riscos para consumidores brasileiros.

Como será o recall

Os modelos com problemas são o Switchback (290.125 unidades) e Trigger Action (111.086 unidades). A identificação pode ser realizada em um número localizado na parte inferior das garrafas, inscritos em “20-01436” e “20-02824”.

A empresa afirmou que os consumidores que têm esses modelos podem solicitar uma nova tampa pelo telefone 0800 021 3278 ou email "sac@stanley1913.com". A substituição não terá qualquer custo ao consumidor.