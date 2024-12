Procon-SP notifica Stanley sobre recall de garrafas térmicas nos Estados Unidos

O Procon-SP notificou a Stanley no Brasil, pedindo informações sobre o recall de quase 3 milhões de garrafas térmicas que está acontecendo nos Estados Unidos.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, o objetivo é ter informações se os modelos com problemas também foram vendidos no mercado brasileiro, se há registro de acidentes com consumidores e como este assunto está sendo gerenciado pela operação brasileira. “A iniciativa do Procon-SP tem como base notícias veiculadas pela imprensa e visa prevenir eventuais acidentes com consumidores brasileiros.”

A notificação pede esclarecimentos sobre a venda dos modelos que estão com problemas no Brasil; se há outros produtos com a mesma situação e, portanto, passíveis de apresentarem os mesmos problemas.

Produtos com defeitos

Além destes questionamentos específicos, o Procon-SP quer explicações como a empresa informa e orienta os seus consumidores impactados com defeitos em produtos da marca. A empresa tem prazo até a próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, para responder.