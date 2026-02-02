Por que ações de construtoras estão subindo tanto hoje? Veja lista

O movimento reflete, de um lado, a melhora das expectativas para o ciclo de corte de juros. A perspectiva de queda das taxas reduz o custo do crédito habitacional, amplia a capacidade de financiamento das famílias e tende a destravar a demanda por imóveis — um gatilho direto para as ações do setor. Com juros mais baixos, o mercado volta a precificar crescimento de lançamentos, vendas e geração de caixa.

"A projeção do boletim Focus que saiu hoje cedo aponta o IPCA abaixo dos 4%. Essa trajetória de queda fortalece o discurso de corte de juros, prevendo uma Selic na casa dos 12 e pouco para o final do ano. Isso pode, inclusive, abrir espaço para um corte logo na primeira janela, agora em março", explica Daniel Teles especialista e sócio da Valor Investimentos.

Os analisa afirma que o setor imobiliário é altamente sensível às variações da taxa de juros, que afetam diretamente o custo de carregamento das posições. Segundo Teles, há um potencial relevante de aumento de receita nas incorporadoras que, neste momento, permanece represado pelo nível ainda elevado dos juros. A avaliação é que, assim que o ciclo de cortes começar, a reação do mercado tende a ser imediata — razão pela qual o momento atual é visto como oportuno para posicionamento, antes que a mudança seja efetivamente precificada.

Relatórios recentes têm reforçado a atratividade das incorporadoras, especialmente no segmento de baixa renda. Em relatório, Itaú BBA afirma que esse é hoje um dos nichos com fundamentos mais favoráveis dentro da construção civil, beneficiado pela previsibilidade de demanda e pela forte execução operacional.

Nesse contexto, o banco decidiu incluir a Cury em sua carteira recomendada, substituindo a Caixa Seguridade. Para o BBA, a incorporadora deve continuar se destacando pela consistência operacional e pelas elevadas taxas de crescimento de lançamentos observadas nos últimos anos. Outro ponto citado é a velocidade de vendas superior à dos concorrentes, fator que sustenta margens e previsibilidade de caixa.

A expectativa é que a companhia seja uma forte geradora de caixa em 2026. Aos preços atuais da ação, isso pode se traduzir em uma distribuição relevante de dividendos. O Itaú BBA estima um dividend yield em torno de 9% para a Cury no próximo ano.