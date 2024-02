Quina acumulada: quanto rende R$ 1,4 milhão na poupança

Ninguém acertou os cinco números do concurso 6356 da Quina. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira, 1º. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 1,4 milhão. O próximo sorteio da Quina será realizado na sexta-feira, 2.

Uma opção comum para quem é iniciante no mundo dos investimentos é considerar a poupança como uma alternativa. Mas será que esse é o melhor caminho?

Confira o rendimento desse valor na poupança caso o vencedor vença o prêmio sozinho, assim como a comparação com outras opções de investimento.

Resultado da Quina concurso 6356

50 77 18 09 75

Quanto rende R$ 1,4 milhão em poupança?

Com um montante de R$ 1,4 milhão aplicado na poupança, o retorno mensal seria de R$ 8.360,00, aproximadamente, considerando a taxa de rendimento de 0,58% registrada em fevereiro de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 1,4 milhão na renda fixa rende quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 1,4 milhão em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,25% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 21.313,02, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 1,4 milhão no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 1,4 milhão no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 214.179,44 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 17.848,29 por mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Como apostar na Quina?

As apostas devem ser efetuadas até uma hora antes do sorteio e podem ser registradas nas lotéricas autorizadas, através da internet banking da Caixa (para clientes do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa para apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50, permitindo a escolha de 5 números. Entretanto, é possível gastar até R$ 193.800,00 caso opte por marcar 20 números em uma única aposta.

Quantos números preciso acertar para receber o prêmio da Quina?

Para receber prêmios na Quina, é necessário acertar 2, 3, 4 ou 5 números.