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Pix fora do ar? Clientes de vários bancos relatam instabilidades nesta terça

Usuários utilizaram as redes sociais para compartilhar problemas com o sistema de pagamentos

Pix: usuários relatam que não estão conseguindo fazer pagamentos (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Pix: usuários relatam que não estão conseguindo fazer pagamentos (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de março de 2026 às 13h30.

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Usuários de diversos bancos brasileiros relataram dificuldades para realizar transições via Pix nesta terça-feira, 24. Nas redes sociais, clientes afirmaram que o sistema "caiu".

A plataforma de monitoramento Downdetector, que monitora serviços online, registrou um pico de notificações às 12h07, com 652 queixas de usuários.

Até o momento, o Banco Central não se manifestou.

Veja as reclamações dos usuários

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