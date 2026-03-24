Pix fora do ar? Clientes de vários bancos relatam instabilidades nesta terça

Usuários de diversos bancos brasileiros relataram dificuldades para realizar transições via Pix nesta terça-feira, 24. Nas redes sociais, clientes afirmaram que o sistema "caiu".

A plataforma de monitoramento Downdetector, que monitora serviços online, registrou um pico de notificações às 12h07, com 652 queixas de usuários.

Até o momento, o Banco Central não se manifestou.

Veja as reclamações dos usuários

Nubank não recebe nem manda pix, caiu? — OwwwCatarine mundinho germansky (@CadelinhaofGaga) March 24, 2026