Pix fora do ar? Clientes de vários bancos relatam instabilidades nesta terça

Pix: usuários relatam que não estão conseguindo fazer pagamentos (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de março de 2026 às 13h30.
Usuários de diversos bancos brasileiros relataram dificuldades para realizar transições via Pix nesta terça-feira, 24. Nas redes sociais, clientes afirmaram que o sistema "caiu".
A plataforma de monitoramento Downdetector, que monitora serviços online, registrou um pico de notificações às 12h07, com 652 queixas de usuários.
Até o momento, o Banco Central não se manifestou.
Nubank não recebe nem manda pix, caiu?
— OwwwCatarine mundinho germansky (@CadelinhaofGaga) March 24, 2026
vsf o pix do santander caiu e eu quase tenho que lavar prato no restaurante pra pagar meu almoço
— gabie. 🐅 (@harriempty) March 24, 2026