O Grupo Mateus (GMAT3), maior rede de supermercados do Norte e Nordeste, estuda mudanças nos horários de funcionamento de suas lojas para minimizar os impactos financeiros do fim da escala 6x1. A varejista avalia possíveis adequações regionais, além de medidas para aumentar a produtividade das unidades e dos centros de distribuição.

A prioridade, segundo os executivos, é preservar o atendimento ao consumidor e evitar que os ajustes operacionais prejudiquem as vendas.

O tema foi discutido nesta sexta-feira, 13, durante teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre de 2026 da companhia.

O vice-presidente de Operações, Comercial e Logística do grupo, Sandro Oliveira, afirmou que a rede vem aprofundando, desde o último mês, análises de produtividade para identificar oportunidades de eficiência em lojas e centros de distribuição.

"Também temos avaliado a nossa estratégia de atuação regional. Afinal, a gente tem muitas praças onde tem uma concentração muito relevante de lojas e pode identificar oportunidades de possíveis adequações de horários eventualmente, mas sempre preservando o atendimento e a cobertura dessas regiões onde atuamos. O cliente não pode ser penalizado", afirmou Oliveira.

Segundo o executivo, a empresa está otimista com a possibilidade de reduzir significativamente os efeitos da mudança na jornada de trabalho. Para isso, também pretende avançar na simplificação e automação de processos nas operações e na logística.

O desafio é relevante pela dimensão da estrutura. Ao fim de setembro, o Grupo Mateus contava com 315 unidades em operação, distribuídas por nove estados do Norte e Nordeste, além de 18 centros de distribuição. São 236 lojas de varejo alimentar, entre atacarejos e supermercados, 78 unidades de eletrodomésticos e uma farmácia.

A companhia também possui uma presença regional concentrada. O Maranhão reúne 146 unidades, seguido pelo Pará, com 60, e Pernambuco, com 51. A operação original do Grupo Mateus soma 248 lojas e 13 centros de distribuição. Já o Novo Mateus, resultado da combinação de negócios com o Novo Atacarejo, reúne 67 lojas e cinco centros de distribuição.

Como o Grupo Mateus planeja preservar o atendimento nas lojas

Para o fundador do grupo, Ilson Mateus, a adaptação à nova jornada não pode comprometer a capacidade de atendimento das lojas. O executivo afirmou que acompanha de perto as mudanças operacionais e defendeu equilíbrio entre a busca por economia e a manutenção da estrutura necessária para atender os consumidores.

"Não podemos ter economia que impacta em venda, temos que ter muito equilíbrio nesse negócio", disse.

Ilson Mateus citou como exemplo a necessidade de manter funcionários suficientes nos caixas nos horários de maior movimento. Segundo o fundador, reduzir o número de operadores ou de trabalhadores em setores como o de frios, citado por ele, não é uma alternativa que possa comprometer o funcionamento das unidades.

"Eu preciso de 30 caixas funcionando às 18 horas, 17 horas, que é quando as caixas têm maior movimento", afirmou. "Nenhuma economia que mata venda nós podemos ter, de jeito nenhum."

O fundador reconheceu que a adaptação não será simples, mas disse estar confiante no trabalho das equipes envolvidas. "Estou preocupado com isso, mas o time está debruçado no assunto, e o RH tem se debruçado com todo o time ali. Não é fácil, não", afirmou.

O presidente do Grupo Mateus, Jesuíno Martins Borges Filho, também demonstrou otimismo com as alternativas em estudo. Segundo Jesuíno, houve um esforço conjunto de diferentes áreas da companhia para encontrar caminhos capazes de reduzir os efeitos da mudança.

"Estou bastante otimista porque acho que o time conseguiu encontrar caminhos que vão minimizar drasticamente o efeito desse movimento", afirmou.

O que muda na jornada de trabalho com a escala 5x2

A mudança na jornada de trabalho está prevista para começar em 16 de dezembro. Em decisão liminar, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu nesta quinta-feira, 12, regras para a implementação da escala 5x2, que prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso por semana.

Na etapa intermediária, a jornada semanal máxima será reduzida de 44 para 42 horas, sem diminuição salarial. A carga poderá ser distribuída em cinco dias, com jornadas de até oito horas e 24 minutos. Os 24 minutos excedentes à oitava hora poderão ser cumpridos sem pagamento de adicional de horas extras durante o período de transição, até 15 de dezembro de 2027.

A decisão também permite que acordos e convenções coletivas definam a distribuição dos dias de descanso, desde que os dois repousos semanais remunerados sejam preservados. A medida tem efeito imediato e alcance geral, mas ainda será submetida ao plenário do STF.

Lucro do Grupo Mateus cai 36,1% em um ano

A discussão sobre a escala ocorre em um momento de pressão sobre parte dos indicadores operacionais do grupo. No terceiro trimestre de 2026, o Grupo Mateus registrou lucro líquido ajustado e consolidado de R$ 322,4 milhões, queda de 36,1% no resultado ajustado e de 61,7% no contábil em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na comparação trimestral, porém, houve alta de 33,3% frente ao segundo trimestre.

A receita líquida somou R$ 10,7 bilhões, praticamente estável na comparação anual, com recuo de 0,4%. Frente ao segundo trimestre, houve crescimento de 8,8%, impulsionado pela campanha de aniversário realizada em agosto.

O Ebitda pós-IFRS 16 alcançou R$ 767,7 milhões, queda de 9,5% em relação ao terceiro trimestre de 2025, desconsiderados os efeitos extraordinários daquele período. A margem Ebitda ficou em 7,2%, ante 7,9% um ano antes.

A dívida líquida encerrou setembro em R$ 1,14 bilhão, enquanto a alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda pré-IFRS 16 dos últimos 12 meses, ficou em 0,56 vez.

Na operação do Novo Mateus, que reúne os negócios de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, a receita líquida foi de R$ 2,67 bilhões. O segmento registrou lucro líquido de R$ 21,5 milhões, acima dos R$ 11,4 milhões do segundo trimestre.

Durante a teleconferência, o presidente do grupo destacou a evolução dos indicadores da operação incorporada. Segundo Jesuíno, a margem bruta passou de 18% no primeiro trimestre para 20% no terceiro, enquanto as despesas operacionais recuaram de 16,9% para 15,1% da receita. A margem Ebitda avançou de 2% para quase 6% no mesmo intervalo.

Apesar da melhora, o executivo reconheceu que ainda existe uma diferença de desempenho entre as operações. Em setembro, segundo o CEO, o intervalo entre os dois perímetros chegou a pelo menos seis pontos percentuais. A companhia, afirmou, pretende continuar trabalhando para reduzir essa diferença nos próximos trimestres.