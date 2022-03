Nubank fora do ar? Clientes reclamam de problemas no app do banco

Um dia após clientes do Itaú relatarem problemas com o aplicativo do Banco Itaú, usuários do Nubank reclamaram de instabilidades no aplicativo do bando digital nesta sexta-feira, 4.

O site Down Detectdor apontou diversas reclamações sobre o aplicativo por volta das 14h da tarde desta sexta-feira. A reclamação que teve mais notificações foi sobre o saldo em conta, seguido por transferências e login no app.

Em nota, o banco afirmou que parte da base de clientes encontrou oscilações em alguns serviços na manhã de hoje, 4. "Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual”, comunicou.

Nas redes sociais, os clientes afirmaram que estavam com problemas na área Pix, além de dificuldades para acessar o saldo de suas contas.

E esse bug do Nubank? Eu acabo de ficar sem opção de fazer nada no app 🤡 pic.twitter.com/1MZ3z0NSKq — Britany (@britanyaires) March 4, 2022