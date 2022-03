Itaú: clientes relatam falha que faz dinheiro "sumir e aparecer" na conta

Alguns correntistas do Banco Itaú relatam nesta quinta-feira que vêm enfrentando problemas com o aplicativo. Alguns se queixam de que o aplicativo não funciona. Outros contam que há dinheiro "extra" ou a menos na conta-corrente.

No Twitter, a empresa respondeu à postagem de um internauta sobre o funcionamento do aplicativo, dizendo que está com "intermitência e o time de sistemas já está trabalhando pra normalizar o acesso". Para outro usuário, a companhia informou que houve uma falha no sistema que "apresentou diferença no saldo das contas".

Usuários publicaram que encontram dificuldades para acessar o site do Itaú, além do aplicativo. Nesta manhã, o nome da instituição a chegou ao terceiro lugar nos “trend topics” do Twitter no Brasil, como um dos assuntos mais comentados.

acordei com 500 reais a mais na conta e agr soube que foi um bug do Itaú, pobre não tem um minuto de paz 😩 — 𝖆𝖓𝖆 (@analiceb94) March 3, 2022

Houve uma falha em nossos sistema que apresentou diferença no saldo das contas :(

Estamos cuidando disso mas, se aconteceu com vc e tiver alguma dúvida, nos chame, ta bom? — Itaú #FeitoComVc (@itau) March 3, 2022

Que delicia! Dia de pagar fornecedores, de receber grana e quitar boletos e o app do Itaú não funciona no celular nem no computador. Hoje cedo consegui entrar e vi que as operações realizadas a partir de 6a não constavam no extrato. Hmmmmm... — touts (@cc_touts) March 3, 2022

