Metade dos inadimplentes no Brasil ganha até um salário mínimo

É a classe mais baixa quem mais tem dívidas em atraso, mostra o 'Mapa da Inadimplência' da Serasa. Segundo o estudo, quase metade dos devedores (48%) ganha até um salário mínimo, enquanto outros 30% recebem até dois salários mínimos. Por outro lado, os que recebem mais de 10 salários mínimos respondem por apenas 2% dos indemplentes.

A presença massiva dessa faixa de renda entre os inadimplentes era esperada, visto que cerca de 77% da população brasileira ganha até dois salários mínimos.

O que leva a isso é um comprometimento da renda com dívidas, como cartão de crédito, e contas básicas, como água, luz e telecomunicação. O estudo aponta que o brasileiro tem, em média, 70,5% da sua renda comprometida com ambas as coisas.

Para quem ganha até um salário mínimo, o comprometimento com contas básicas e dívidas chega a 90%.

“É preocupante quando olhamos o quanto o custo de vida do brasileiro está pesando no bolso”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, que ainda destaca outro estudo da Serasa.

De acordo com a pesquisa, 70% dos brasileiros percebem aumento no custo de vida nos últimos 12 meses, com destaque para gastos com supermercado (31%), contas recorrentes (23%) e moradia (13%).

Os gastos básicos — como supermercado, água, luz e gás — passaram a pesar mais no orçamento. Contas essenciais, que antes tinham menor relevância, hoje ocupam a segunda posição entre os principais tipos de dívida, com avanço de 7 pontos percentuais. O cartão de crédito também ganhou participação, enquanto dívidas com telefonia perderam espaço, reflexo de iniciativas de renegociação com forte adesão do setor.

O valor médio de cada dívida no Brasil é de aproximadamente um salário mínimo. Como a maior parte da população vive com essa quantia, torna-se um grande desafio para o brasileiro conseguir quitar seus débitos e voltar a ficar adimplente.

Número de inadimplentes só cresce

O cenário é desafiador: o número de inadimplentes atingiu um recorde em fevereiro de 2026: 81,7 milhões de brasileiros. Comparado com fevereiro de 2016, esse montante cresceu 38%, saltando de 59 milhões naquele ano.

O valor médio por pessoa subiu de R$ R$ 5.880,02 em 2016 para R$ 6.598,13 em 2026, um aumento de 12,2%.

E mesmo em um cenário de juros em queda, com o Comitê de Política Monetário (Copom), cortando a Selic para 14,75% pela primeira vez em quase dois anos, as projeções apontam que o cenário de inadimplência não deve melhorar nos próximos meses – ele está batendo recorde atrás de recorde desde 2021.

Isso porque a correlação entre taxa de juros e inadimplência existe, mas não é o único fator que justifica. A exemplo, em 2020, quando a taxa estava em 4,5%, a inadimplência crescia para 63,9 milhões. O que explica é a soma de outros fatores.

“Inadimplência não é exclusivamente sobre o efeito da taxa de juros, mas como está o nível da atividade econômica naquele momento”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Serasa.

A premissa é verdadeira para agora, mesmo com a taxa de desemprego nas mínimas históricas, os juros ainda estão em níveis muito restrititvos, o que pesa na redução da inadimplência.

A Serasa está menos otimista que os demais players do mercado: antes mesmo das revisões para cima da Selic, ela já projetava que 2026 terminasse com os juros em 13%. “Vamos navegar num cenário com bastante incerteza por conta do contexto político”, afirma Abdelmalack.

Perfil da inadimplência

O perfil dos inadimplentes também mudou. Se antes os homens predominavam, hoje as mulheres representam mais de 50% desse público.

“Quatro em cada 10 dizem que são responsáveis financeiramente pelas contas do lar, isso acaba explicando esse lugar de maior inadimplência. Sendo que 38% são as únicas responsáveis”, destaca Vieira. Em média, cada CPF negativado carrega quatro dívidas.

A faixa etária também se transformou. Agora, há maior participação dos mais velhos: pessoas com mais de 60 anos já representam 19% do total. Isso porque esse grupo está mais inserido no ambiente digital, mas também mais exposto a riscos como fraudes.

Em pesquisas recentes, quatro em cada 10 idosos relataram ter sofrido golpes com prejuízo financeiro, muitas vezes associados ao avanço de tecnologias como inteligência artificial.

O grande vilão de tudo ainda é o sistema financeiro (bancos, cartões e financeiras). A participação do setor financeiro na inadimplência do consumidor subiu de cerca de 38% no pré-pandemia para aproximadamente 45% no período recente.

O resultado é que as instituições estão desacelerando o ritmo de concessão de juros mais baratos. Ou seja, a população está se endividando em dívidas mais caras.