Mega-Sena sorteia R$ 10 milhões hoje: veja como apostar até as 19h

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 23, o sorteio do concurso 2.819 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo oficial das loterias.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

O palpite mínimo custa R$ 5,00 e inclui seis números selecionados, dando direito ao prêmio principal caso todos sejam acertados. Além disso, é possível ganhar valores menores ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão: mais chances de ganhar

Outra opção para concorrer ao prêmio é o Bolão Caixa, uma modalidade que permite apostas em grupo. Para participar, basta preencher o campo correspondente no volante ou solicitar a opção no atendimento das casas lotéricas.

O valor mínimo do bolão é de R$ 10,00.

Cada cota deve custar no mínimo R$ 5,00.

É possível formar bolões com até 100 cotas.

Histórico dos maiores prêmios da Mega-Sena

Confira abaixo os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena: