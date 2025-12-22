Maior loteria do mundo sorteia R$ 22 bi no Natal; saiba onde

O maior sorteio de loteria do mundo começou na manhã desta segunda-feira, 22, na Espanha, com a distribuição de um prêmio total equivalente a R$ 22,35 bilhões.

Conhecido como El Gordo, o tradicional sorteio de Natal mobiliza milhões de pessoas em todo o país e transforma a data em um dos eventos mais acompanhados do calendário espanhol.

A cerimônia acontece no histórico Teatro Real, em Madri, e dura cerca de quatro horas. O ritual é um dos elementos mais emblemáticos do evento: alunos da escola San Ildefonso cantam, de forma cadenciada, os números sorteados e os valores correspondentes, retirados de dois grandes tambores de madeira.

Realizada uma vez por ano, a El Gordo é famosa por distribuir os maiores valores médios por bilhete do planeta. O sistema de apostas divide cada número em “décimos”, o que permite que milhares de pessoas sejam premiadas simultaneamente.

Segundo a associação estatal de loterias, o espanhol médio gasta cerca de 70 euros por edição, o equivalente a aproximadamente R$ 525.

Prêmios do 'El Gordo'

O prêmio principal, conhecido como “El Gordo”, paga € 400 mil por décimo, cerca de R$ 2,98 milhões. O segundo prêmio garante € 125 mil (aproximadamente R$ 931 mil), enquanto o terceiro rende € 50 mil (R$ 372 mil). Já o quarto prêmio é de € 20 mil (R$ 149 mil) e o quinto, de € 6 mil (R$ 44,7 mil).

Embora seja uma tradição profundamente enraizada na cultura espanhola, estrangeiros também podem participar do sorteio. Britânicos e outros europeus costumam comprar bilhetes, inclusive de forma online, para as próximas edições. Alguns números ganharam fama especial entre os apostadores, como 13, 15 e 69, considerados os mais procurados.

Para quem não foi premiado no sorteio natalino, a Espanha ainda reserva outra grande atração: a Lotería del Niño, marcada para 6 de janeiro. A expectativa é de que o sorteio distribua um prêmio total estimado em € 770 milhões, o equivalente a cerca de R$ 5,74 bilhões.

*Com informações do Globo