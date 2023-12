Mega da Virada: quais são os estados mais vencedores?

No dia 1º de janeiro de 2024, uma ou mais pessoas acordarão milionários. O concurso 2.670 da Mega da Virada está estimado em R$ 550 milhões, o maior da história das loterias - e poderá aumentar até 31 de dezembro, dia do sorteio.

E quem está sonhando com o montante, com certeza já se perguntou qual é o estado mais sortudo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, São Paulo, Minas Gerais e Bahia compõem o top 3 estados mais premiados da história.

Ao longo dos 14 anos de existência, a Mega da Virada é a principal loteria da Caixa e já teve 116 vencedores na faixa principal. No quesito tirar a sorte grande, o Sudeste é líder absoluto com três dos cinco estados mais premiados da história: além de São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro também está no top 5.

Como apostar na Mega da Virada?

Para apostar sozinho na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória, através do recurso Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada e podem ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como nas mais de 13 mil lotéricas em todo o país, mas também o aplicativo Loterias Caixa (disponível para IOS e Android), além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas do banco.

Que horas será o sorteio?

Dia 31 de dezembro, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela TV.

O que acontece se a pessoa não resgatar o prêmio?

Os prêmios das loterias têm o prazo de até 90 dias para serem retirados pelos ganhadores. Após esse período, o valor é direcionado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).

O prêmio acumula?

A Mega da Virada é um sorteio especial, que não acumula a premiação. Assim, se ninguém acertar as seis dezenas, o apostador que acertar cinco dezenas leva o prêmio para casa e assim por diante. No caso de mais de uma aposta com a mesma quantidade de acertos, o prêmio é dividido igualmente entre elas.

