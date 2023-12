Mega da Virada: conheça as celebridades que já ganharam na loteria

A Mega da Virada é a última oportunidade para que os apostadores possam realizar o sonho de levar para casa uma grande fortuna. Neste ano, o prêmio principal é de R$ 570 milhões, o maior valor da história do concurso.

Embora a quantia seja atraente, a disputa é bastante acirrada, o que deixa muitas pessoas motivadas, enquanto outras ficam mais pessimistas.

Mesmo que o sorteio seja de 1 em milhões de jogadores, algumas pessoas já foram beneficiadas por esta sorte, inclusive algumas celebridades brasileiras e internacionais.

Artistas nacionais e estrelas de Hollywood já tiveram a experiência de apostar e ganhar prêmios significativos ou similares. O ator e apresentador André Marques, a cantora Madonna e o ator George Clooney estão entre eles. Confira abaixo mais informações sobre essas personalidades.

Conheça as celebridades que já ganharam na loteria

Madonna

Conhecida como a "rainha do pop", Madonna surpreendeu ao fazer uma aposta durante uma viagem pela Itália em 2012 e saiu vitoriosa.

A cantora ganhou 120 mil euros (mais de R$ 640 mil, na cotação atual) na loteria SuperEnalotto e optou por doar esse montante para projetos educativos no Malawi, onde é ativa com sua fundação "Raising Malawi".

Curiosamente, não foi a primeira vez que ela teve essa sorte. No ano anterior, em 2011, durante sua estadia na Itália para o Festival de Cinema de Veneza, Madonna adquiriu vários bilhetes da mesma loteria e novamente foi premiada. Embora o valor não tenha sido divulgado, ela destinou os ganhos para projetos de caridade no Malawi, país natal de seus dois filhos adotivos, David Banda e Mercy James.

Hugh Jackmann

Durante as filmagens de "Gigantes de Aço" em 2011, Hugh Jackmann chegou a adquirir 500 bilhetes por semana para a equipe do filme, despendendo cerca de R$ 1,6 mil.

Na época, o ator australiano declarou: "É a minha forma de pagar os impostos". Desde então, essa se tornou uma tradição para o intérprete do Wolverine. "No meu primeiro filme nos Estados Unidos, eu não sabia o nome de metade da equipe, então decidi presentear todos com bilhetes de loteria. Eu gostaria de dizer que é uma tradição australiana, mas não é", disse na ocasião.

Tom Zé

O prêmio de uma loteria foi o que enriqueceu a família de Tom Zé, renomado ícone do movimento tropicalista. Esse dinheiro possibilitou ao músico mudar-se para Salvador durante a adolescência para prosseguir seus estudos.

George Clooney

Conhecido por filmes como a trilogia "Onze Homens", Clooney foi vencedor da SuperEnalotto. Em 2010, o ator americano comprou mil bilhetes da loteria italiana e conseguiu ser contemplado no sorteio. Todo o valor ganho foi doado às vítimas de um terremoto que havia atingido o Haiti.

Paula Leite

A ex-BBB Paulinha não foi a vencedora do reality show, porém teve sorte em outro aspecto. Em 2013, ela acertou a quina na Mega da Virada, garantindo um prêmio de R$ 27 mil. Ela compartilhou uma foto do bilhete premiado no Facebook, expressando sua animação: "Uma quase milionária. Acertei 5 números na mega da virada hihihi, só faltou o numero 14, justo ele que é o número do meu niver e meu número da sorte :) Adorei”, escreveu, na ocasião.

André Marques

Na sua estreia no programa "Mais Você" da TV Globo, durante o período de férias de Ana Maria Braga, o apresentador André Marques compartilhou com os telespectadores que também teve sorte. Sua colega no programa, Cissa Guimarães, revelou que André acertou na quina da Mega Sena da Virada em 2015. O atual apresentador do "The Voice Brasil" acertou cinco números, e naquela ocasião, a quina premiou cada ganhador com R$ 19.764,32.

Raoni Carneiro

O ator e diretor Raoni Carneiro encontrou inspiração na ficção para fazer uma aposta. Em 2011, ele fez parte do elenco da novela "Aquele Beijo" na TV Globo, interpretando Sebastião, um jovem retratado como um sortudo ganhador da loteria. No entanto, ao contrário do enredo, o ator não teve uma grande conquista. Na época, ele mencionou que o prêmio da quadra foi bastante modesto e que gastou tudo em diversão com os amigos.