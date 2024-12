Até que horas pode jogar na Mega da Virada? Veja tudo sobre o sorteio do prêmio de R$ 600 milhões

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, é necessário marcar entre 6 e 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada "surpresinha", ou participar de um jogo em grupo, conhecido como "bolão".

Até que horas pode jogar na Mega da Virada 2024?

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro independentemente do canal escolhido. As opções incluem casas lotéricas, o aplicativo da Caixa ou o site oficial loteriasonline.caixa.gov.br.

Como jogar na Mega da Virada online?

Pela internet, é possível realizar a aposta simples, que custa R$ 5,00, pelo aplicativo da Caixa ou pelo site loteriasonline.caixa.gov.br. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. Para quem não possui conta no banco, o valor mínimo para apostas online é de R$ 20.

Para quem não tem "números de estimação", os canais de aposta oferecem um combo de “surpresinhas” com seis jogos por R$ 20,00. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, e, após o pagamento, é possível visualizar as dezenas selecionadas. O limite diário de apostas é de R$ 531.

Como fazer um bolão na Mega da Virada?

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas de bolões, já que podem participar com uma quantidade maior de jogos e números, gastando menos. Os bolões podem ser feitos pelo aplicativo da Caixa ou pelo site loteriasonline.caixa.gov.br. Vale lembrar que a modalidade de bolão não está disponível para correntistas via Internet Banking, que podem realizar apenas apostas simples.

Para registrar um bolão, é necessário formar um grupo, escolher os números da aposta, definir a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Após o registro, o sistema gera um recibo de cota para cada participante, permitindo que cada um resgate sua parte do prêmio individualmente em caso de vitória.

Qual é o valor da aposta da Mega da Virada?

A aposta simples custa R$ 5,00, mas o valor aumenta conforme o número de dezenas escolhidas. Uma aposta com 20 números, por exemplo, custa R$ 193.800,00, segundo a tabela de preços da Caixa.

Qual é a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de ganhar varia conforme a quantidade de números apostados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 5,00 50.063.860 154.518 2.332 7 35,00 7.151.980 44.981 1.038 8 140,00 1.787.995 17.192 539 9 420,00 595.998 7.791 312 10 1.050,00 238.399 3.973 195 11 2.310,00 108.363 2.211 129 12 4.620,00 54.182 1.317 90 13 8.580,00 29.175 828 65 14 15.015,00 16.671 544 48 15 25.025,00 10.003 370 37 16 40.040,00 6.252 260 29 17 61.880,00 4.045 188 23 18 92.820,00 2.697 139 19 19 135.660,00 1.845 105 16 20 193.800,00 1.292 81 13​

O que acontece se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

A Mega da Virada não acumula. Caso não existam ganhadores com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números e, posteriormente, entre aqueles que acertarem quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.