Já pensou em começar 2023 com R$ 600 milhões na conta? Segundo a Caixa Econômica Federal, esta é a estimativa do prêmio da ‘Mega da Virada’, o maior da história. O valor é definido a partir das regras de acumulação de concursos anteriores e a expectativa do que foi arrecadado com as vendas.

Para quem já apostou ou vai apostar nesta terça, 31, e ainda não sabe o que fazer com tanto dinheiro, uma das formas seguras de manter esse rendimento com retorno recorrente é investir em um negócio consolidado, como redes de franquias, que já contam com um modelo de negócio estruturado e pronto para ser replicado.

Entre uma das opções está a Cacau Show, uma das maiores redes de franquias do Brasil. Com mais de 3,7 mil unidades no país, a rede trabalha com quatro modelos de franquia:

Loja Águia: formato de loja convencional, com investimento inicial a partir de R$ 196 mil;

Quiosque, que demanda um aporte acima de R$ 114 mil;

Loja Smart, que custa a partir de R$ 145 mil;

Contêiner, que pode ser aberto com investimento a partir de R$ 64,9 mil.

Se você quiser investir o prêmio da Mega da Virada no modelo de contêiner, será possível adquirir mais de 9.200 unidades.

Chilli Beans

Lançados em 2022, os contêineres Eco Chilli da Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, são lojas feitas totalmente de plástico reciclado. As lojas possuem incentivos ao descarte correto dos materiais, como o desconto de R$ 50 para clientes que levarem armações de óculos de qualquer marca para a loja.

O novo formato foi pensado para ser instalado em pontos alternativos, como postos de gasolina, praças, boulevards e outros locais com alta circulação de pessoas em cidades de 60 a 90 mil habitantes. Atualmente há 40 unidades, com meta de abertura de 400 nos próximos três anos:

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 375 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. A rede fechou 2023 com faturamento de R$ 640 milhões, crescimento de 15%. Na loja contêiner o foco é a venda de bolos em pedaços, salgados, cafés e docinhos, além das entregas pelo delivery, por meio das vendas online. São unidades menores, já que não têm cozinha para as produções e, por esta razão, têm custo de instalação até 60% menor comparado às lojas físicas tradicionais.

Todos os modelos sem cozinha são alimentados pela cozinha da loja full, ou seja, uma única cozinha abastece até cinco operações ao mesmo tempo. As unidades também precisam de carro utilitário refrigerado para transportar os produtos da cozinha para a unidade, o que não está incluso nos valores a seguir:

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Academia Gaviões

Presente no cenário paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019, se destaca como uma excelente oportunidade de investimento, alinhada à crescente valorização da saúde e bem-estar. Oferece modelos de negócios flexíveis, permitindo ao franqueado escolher entre administrar a unidade ou contar com uma gestão especializada. As unidades funcionam 24 horas, atendendo a clientes com horários variados.

Investimento inicial: a partir de R$ 2 milhões (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 458 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 26 meses

Fábrica de Bolo Vó Alzira

A Fábrica de Bolo Vó Alzira foi fundada pela empresária Alzira Ramos, uma exímia boleira e dona de casa que decidiu empreender quando enfrentou dificuldades financeiras. De uma história de superação nascia, no ano de 2008 na zona norte do Rio de Janeiro, a primeira loja da Fábrica de Bolo Vó Alzira. Cinco anos mais tarde, em 2013, entrou para o franchising. A proposta é oferecer aqueles deliciosos bolos caseiros com sabores bem brasileiros, do tipo que as avós faziam, a preços bem acessíveis.

Investimento inicial: a partir de R$ 160 mil em loja de rua (35m²)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo médio de retorno do investimento: 24 a 30 meses

Mais1.Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, a Mais1.Café oferece uma experiência completa, com mais de 30 opções da bebida, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar, no cardápio estão salgados e doces importados da Europa e América Latina que possibilitam diversas combinações. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 200 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 700 unidades confirmadas no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Homenz

Rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina. Seu carro-chefe inclui serviços de tratamento e transplante capilar, depilação a LED e procedimentos corporais. O ramo de estética masculina tem mostrado grande potencial, com o público cada vez mais disposto a investir em cuidados com a aparência. Isso torna a franquia uma excelente oportunidade para quem deseja empreender em um segmento próspero.

Investimento inicial: a partir de R$ 344 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo estimado de retorno: 18 e 24 meses

JAH

O JAH açaí, sorvetes e picolés, nasceu em 2009, na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), oferecendo produtos 100% naturais, sem conservantes ou gordura vegetal, incluindo opções zero açúcar, veganas e sem lactose, a preços acessíveis. A rede disponibiliza quatro modelos de negócios: loja, quiosque, container e store in store.

Investimento inicial: R$ 350 mil no modelo loja de rua ou shopping (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Johnny Rockets

Os novos milionários de 2025 podem investir no Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50, que tem objetivo de uma experiência de imersão. Decoração, som ambiente e até os exclusivos garçons dançarinos trazem a sensação de um verdadeiro restaurante da época. Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$ 5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano no mundo, a marca americana possui diferentes portes para adequar-se a cidades grandes e médias.

Investimento inicial: a partir de R$ 960 mil no modelo express e R$ 1 milhão no modelo casual (com área própria de refeições) - incluso taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Cia do Médico

Fundada em 2020, a Cia do Médico é uma rede de clínicas médicas que tem em seu core business um modelo de programa de acompanhamento médico acessível, além de consultas e exames avulsos. A marca conta com um programa de acompanhamento anual por (R$ 90,00/mês), com uma junta de médicos de referência com 5 especialidades sem custo adicional, além de mais de 30 especialidades disponíveis na rede.

Investimento inicial: a partir de R$ 850 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 meses a 36 meses