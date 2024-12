Mega da Virada: Confira tudo sobre sorteio de prêmio de R$ 600 milhões

O fim do ano se aproxima, e algumas coisas são quase obrigatórias para passar o réveillon: fogos, champagne e, claro, a possibilidade de ficar milionário. As apostas exclusivas para a “Mega da Virada 2024” já estão abertas a partir desta quarta-feira, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior da história. Por isso, listamos as principais dúvidas em relação ao sorteio.

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 18h do último dia do ano, 31 de dezembro, independente do canal. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo das Loterias Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 20 e o pagamento é realizado com cartão de crédito ou via pix. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.