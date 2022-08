Lotofácil da Independência: apostas começam hoje; veja como participar

Nesta segunda-feira, 1º de agosto, começam as apostas para a Lotofácil da Independência. Em sua edição de número 2.610, o concurso será sorteado no dia 10 de setembro. A previsão inicial do prêmio é de R$ 160 milhões. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50, e o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa, é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para esta edição do concurso, bem como outros combos contendo apostas de outras modalidades. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.

Assim como nos demais concursos das Loterias CAIXA, o prêmio principal oferecido não acumula. Se não houverem apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Bolão Caixa

O Bolão Caixa oferece ao apostador a possibilidade de realizar apostas em grupo. Para participar, é preciso preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3. É permitido realizar no máximo 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números; no máximo 6 apostas por Bolão para bolões com 19 números; e no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.