Itaú lança conta digital para menores de idade com rendimento de 100% do CDI

Nesta terça-feira, 2, o iti, banco digital do Itaú Unibanco, lançou uma conta para menores de idade. O novo produto financeiro oferece serviços como Pix, saque, cartão de débito e rendimento automático e diário do saldo com 100% do CDI (sem cobrança de IOF). A novidade está disponível de forma digital e gratuita para maiores de 14 anos, e a abertura de conta pode ser feita diretamente pelo app do iti.

O cartão de débito da conta é oferecido nas versões física e digital e permite pagar serviços on demand, como plataformas de streaming, apps de delivery ou transporte e compras online sem a necessidade de um cartão de crédito. Os valores das compras são debitados automaticamente do saldo iti com isenção de taxas.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

A conta também inclui uma ferramenta de organização das finanças pessoais já disponível para todos os clientes do iti, a Metas. A função permite alocar recursos em diferentes saldos dentro da mesma conta e poupar com foco na realização de objetivos distintos. Os valores podem ser resgatados em qualquer data e horário, e as metas podem ser ajustadas a critério do cliente.

Com o lançamento, o Itaú passa a integrar o mercado de bancos digitais que já oferecem produtos e serviços financeiros para o público infanto-juvenil, junto ao Banco Inter, com sua Conta Kids; Banco Next, com o nextJoy; C6 Bank, com o C6 Yellow; e Mercado Pago, com a Conta Menor Idade. Em junho, o Nubank iniciou testes de acesso a uma conta digital e a um cartão de débito inéditos para jovens entre 12 e 17 anos. Saiba mais.