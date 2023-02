IR 2023: prazo de entrega da declaração começa 15 de março e termina em maio

A Receita Federal informou nesta terça-feira, 13, que o período de entrega das declarações do imposto de renda da pessoa física 2023 (ano-base 2022) acontecerá no período de 15 de março a 31 de maio. Desta maneira, os contribuintes terão um prazo maior de período de entrega. No ano passado, a entrega do IR foi até o final de abril.

Em nota, a Receita afirmou que alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida.

Para o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, “como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegará à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados. A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”.