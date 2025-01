IPVA Ceará 2025: Cota única com até 10% de desconto vence hoje

Motoristas no Ceará têm até esta sexta-feira (31) para aproveitar o desconto de até 10% no pagamento do IPVA 2025. O benefício combina 5% de abatimento para quem optar pelo pagamento em cota única e mais 5% pelo programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), referente a pontos acumulados entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

Aqueles que preferirem parcelar o tributo podem dividir o valor em até cinco vezes, com vencimentos programados para os dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 9 de maio e 10 de junho. As parcelas devem ter valor mínimo de R$ 100 e ainda permitem o desconto do SNTV, desde que pagas até o vencimento.

Os contribuintes podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), pelo aplicativo Meu IPVA, disponível para Android e iOS, ou pelo Assistente Virtual no WhatsApp, no número (85) 3108-1404. Ao optar pelo pagamento via Pix, é importante confirmar que o beneficiário é a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

Em 2025, o IPVA no estado apresenta uma redução média de 2,45% em relação ao ano anterior. A frota tributável do Ceará soma 2,47 milhões de veículos, com uma arrecadação estimada em R$ 2,14 bilhões. Motos representam 51,9% da frota, enquanto automóveis correspondem a 33,4%. No entanto, automóveis lideram em arrecadação, representando 43,29% do total previsto.