IPTU 2025: Prefeitura de São Paulo divulga calendario; veja datas

A Prefeitura de São Paulo divulgou o Edital do IPTU 2025, com o calendário de entrega das notificações de lançamento do imposto.

Os moradores poderão consultar no edital as datas de vencimento do IPTU: para todos os imóveis, o vencimento da primeira parcela ou o prazo para o pagamento à vista do imposto ocorre no mês de fevereiro. Clique aqui para ver as datas (em PDF).

A consulta online aos valores do imposto em 2025 ainda não está disponível.

Quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá um desconto de 3% no tributo. Existe também a opção de pagamento em dez parcelas.

Assim como nos anos anteriores, em 2025 não haverá envio mensal de boletos de pagamento do IPTU para os contribuintes que não efetuarem o pagamento à vista. Os contribuintes vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela.

Como pagar o IPTU 2025

Em 2025, além das formas já tradicionais de pagamento do IPTU, os moradores de São Paulo poderão utilizar pix. Para emitir a guia de pagamento com o código o contribuinte deve acessar o endereço iptu.prefeitura.sp.gov.br.

A prefeitura não envia cobranças ou links para pagamentos de tributos por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Quem optar pelo pagamento com pix deve ficar atento a estas orientações:

- Emita a guia de pagamento pela página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, no link direto iptu.prefeitura.sp.gov.br;

- Como beneficiário do pagamento deve constar Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18);

- A instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.

O pagamento do IPTU 2025 poderá ser realizado nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados (consulte a lista aqui). Por esses canais online, não há necessidade do documento impresso, basta a informação do número de cadastro do imóvel (que pode ser obtido nas notificações do IPTU). O pagamento também poderá ser realizado nos guichês de caixa e nas lotéricas – para esses canais é necessário o documento impresso.

O IPTU 2025 também pode ser pago por débito automático – para os contribuintes que fizeram essa opção em anos anteriores, ela continuará valendo para 2025. Quem ainda não optou por esta modalidade deverá realizar o pagamento da 1ª parcela pelos canais normais, mas poderá fazer essa opção até a data de vencimento dessa parcela, sendo que a opção pelo débito automático passará a valer já a partir da 2ª parcela.